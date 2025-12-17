طن اليوريا العادي يرتفع 908 جنيهات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

18 حجم الخط

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الأربعاء تباينًا واضحًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23348 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 127 جنيها.

النطاق السعري: من 20000 إلى 27000 جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 12423 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 898 جنيهًا.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25000 جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 17257 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 360 جنيها.

النطاق السعري: من 5180 إلى 23000 جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24267 جنيهًا للطن.

التغيير: انخفاض 209 جنيهات.

النطاق السعري: من 20000 إلى 27000 جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 11984 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 908 جنيهات.

النطاق السعري: من 4800 إلى 25000 جنيه للطن.

