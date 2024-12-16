غلق ورشتين لتصنيع المراتب غير المرخصة في الجيزة

أغلقت شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة ورشتين غير مرخصتين لتصنيع أقمشة ومراتب فيبر والتحفظ ورفع بعض المحتويات الموجودة لحين مراجعة الاشتراطات والترخيص اللازمة، بدائرة مركز الحوامدية.

كما أسفرت الحملة عن رفع إشغالات بميدان الجيزة وتم إيداع جميع المصادرات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أغلقت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة المحلات غير الحاصلة على تصالح أو لم تستكمل إجراءات التصالح بقطاع هضبة الأهرام حي الهرم ومصادرة محتوياتها.

تشميع ٣ مدارس سودانية وإغلاقها بمنطقة أكتوبر

وعلي جانب آخر، كانت قد قامت قوات شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشميع ٣ مدارس سودانية وإغلاقها بمنطقة أكتوبر واثنين آخرين بمنطقة فيصل، لإدارتها بدون ترخيص وجاري التحقيق مع مديريها من قبل الجهات الأمنية بعدد من الاتهامات شملت تحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية يتردد عليها يوميًا أعداد كبيرة دون مراعاة شروط السلامة العامة وإحداث إزعاج للمواطنين.

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