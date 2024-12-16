الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غلق ورشتين لتصنيع المراتب غير المرخصة في الجيزة

إغلاق ورشتين غير
إغلاق ورشتين غير مرخصتين في الجيزة، فيتو

أغلقت شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة ورشتين غير مرخصتين لتصنيع أقمشة  ومراتب فيبر والتحفظ ورفع بعض المحتويات الموجودة لحين مراجعة الاشتراطات والترخيص اللازمة، بدائرة مركز الحوامدية.

 كما أسفرت الحملة عن رفع إشغالات بميدان الجيزة  وتم إيداع جميع المصادرات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 أغلقت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة  المحلات غير الحاصلة على تصالح أو لم تستكمل إجراءات التصالح بقطاع هضبة الأهرام حي الهرم ومصادرة محتوياتها.

 

تشميع ٣ مدارس سودانية وإغلاقها بمنطقة أكتوبر 

 

وعلي جانب آخر، كانت قد قامت قوات شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشميع ٣ مدارس سودانية وإغلاقها بمنطقة أكتوبر واثنين آخرين بمنطقة فيصل، لإدارتها بدون ترخيص  وجاري التحقيق مع مديريها من قبل الجهات الأمنية بعدد من الاتهامات شملت تحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية يتردد عليها يوميًا أعداد كبيرة دون مراعاة شروط السلامة العامة وإحداث إزعاج للمواطنين.

لحظة اندلاع حريق في شقة بمصر القديمة ومصرع أم وطفليها (فيديو)

الخال مبقاش والد، عامل يقتل نجل شقيقته بطلق ناري في الوراق لخلافات مالية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شرطة مرافق هضبة الاهرام حي الهرم

مواد متعلقة

لحظة اندلاع حريق في شقة بمصر القديمة ومصرع أم وطفليها (فيديو)

الخال مبقاش والد، عامل يقتل نجل شقيقته بطلق ناري في الوراق لخلافات مالية

إصابة 4 موظفين ببنك شهير في الدقي بالتسمم

ضبط المتهمين بالسطو على مكتب محاسبة بالهرم وسرقة أوراقه وبيعها بالكيلو

عاملة في دعوى طلاق: "مرضي أظهر معدنه الحقيقي واستدنت علشان أأكل أولاده وفي الآخر طردني من البيت"

إنقاذ 6 أشخاص إثر غرق مركب في نهر النيل بالجيزة

الأكثر قراءة

هل سدد كهربا ركلة الجزاء بدون إذن؟ الشناوي يجيب

4 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق في مستشفى بحدائق القبة

عمرو أديب: وصلنا لمرحلة الأهلاوية بيهاجموا الرمز والكيان وبيشتموا اللعيبة (فيديو)

أول تعليق من الشناوي بعد المشادة مع جمهور الأهلي عقب مباراة باتشوكا

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

أول رد رسمي من فرنسا على استدعاء الخارجية الجزائرية لسفيرها

بعد خروج عربة وجرار عن القضبان، العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار في قنا (صور)

عودة الجدل حول اغتيال لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

منوعات

المزيد

عودة الجدل حول اغتيال لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

تحذيرات من بطاقات إلكترونية ملغومة بمناسبة عيد الميلاد

الترويج للانتحار أبرز طقوسها، "القربان" جماعة دينية غامضة تظهر في البصرة

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز 28 جنيها اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 ؟

المزيد

انفوجراف

القبطان الذي عشق الأهلي ورفض المشاركة في الطريق إلى إيلات.. محطات من مشوار الراحل نبيل الحلفاوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية