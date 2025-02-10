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حوادث

تشميع محل لبيع بطاريات سيارات مجهولة ورفع 550 حالة إشغال في الجيزة

حملة إشغالات، فيتو
حملة إشغالات، فيتو

تمكنت مباحث إدارة شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة من رفع 550 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والباعة الجائلين والمحال بدوائر أقسام شرطة إمبابة بولاق الدكرور.

وجاء ذلك في حملة مكبرة قامت بها شرطة المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة شملت شن حملات لرفع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية.

 

وشمعت إدارة  شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة محل غير مرخص لبيع بطاريات سيارات مجهولة المصدر والتحفظ ورفع بعض المحتويات الموجودة لحين مراجعة الاشتراطات والتراخيص اللازمة، بدائرة مركز شرطة أبو النمرس


وعلى جانب آخر قامت شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي حي جنوب الجيزة بشن حملة مكبرة بمحيط محكمة الجيزة وشوارع صلاح سالم والصناديلي وأحمد ماهر والمنيب أسفرت عن رفع  ٤٠٠ حالة إشغال وتعدي علي الطريق العام للمحال والباعة الجائلين والمقاهي الي جانب إزالة عربات مأكولات مخالفة تعيق حركة المشاة وقد ساهمت الحملات بجنوب في تسهيل حركة سير المواطنين والمركبات بإشراف الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة.


كما أسفرت الحملة عن رفع إشغالات بدوائر قسمي شرطة العجوزة وإمبابة، وتم إيداع جميع المصادرات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أغلقت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة  المحال غير الحاصلة على تصالح أو لم تستكمل إجراءات التصالح بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

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إدارة شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة إمبابة بولاق الدكرور شرطة المرافق
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