أبرز عقوبة للمتهمين باقتحام المسكن، وطرق الإبلاغ بسيطة

ترصد فيتو لقرائها، خطوات إبلاغ الجهات الأمنية في حالة تعرضك لجريمة لاقتحام مسكن الزوجية، والعقوبة المقررة على المتهمين، في السطور التالية:

العقوبة المقررة على المتهمين باقتحام مسكن

_ يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وفق المادة (370) من قانون العقوبات، على أن كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًّا للسكن أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر.

_تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك.

_تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، اذا وقعت هذه الجريمة ليلًا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح.

_ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائي، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه.

خطوات الإبلاغ عن اقتحام منزل

_الاتصال الفوري بالشرطة:

اتصل برقم الشرطة المحلي (مثل 122 في مصر) للإبلاغ عن الجريمة والتدخل السريع.

_جمع الأدلة:

صور وفيديوهات للسيارات، الأضرار، ومكان الحادث.

أسماء وأرقام شهود العيان إن وجدوا.

_تقديم بلاغ رسمي في قسم الشرطة التابع لك.

