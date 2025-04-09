الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

إحالة عاطل بتهمة اقتحام مسكن جدة خطيبته السابقة وسرقتها للمحاكمة

حبس المتهمين
حبس المتهمين

تركته خطيبته وفسخت الخطبه فاعتقد ان جدتها السبب فقرر الانتقام من الجدة، وقام باقتحام مسكنها وسرقتها بعد التعدي عليها بالضرب، وعقب القبض عليه تم إحالته الي نيابة الظاهر التي انتهت من التحقيقات وأمرت بإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه. 

وبإجراء تحليل مخدرات للمتهم تبين إيجابية تحليل المخدرات واحتواء دمائه على مخدر الحشيش.، وقال المتهم إنه ارتكب جريمته انتقامًا من خطيبته السابقة مشيرًا إلى أن جدتها وراء فسخ الخطوبة.

وأضاف المتهم أنه تنفيذًا لمخطط انتقامه من خطيبته السابقة وجدتها ولعلمه بثرائها انتظر حتى وقت متأخر من الليل ثم اقتحم منزلها، مشيرا إلى أنه فور دخوله الشقة انهال على المجني عليها ضربًا وركلًا انتقامًا منها حتى سقطت على الأرض مغشيًّا عليها ثم سرقها وفر هاربًا.

سرقة مشغولات ذهبية من شقة الظاهر

وكان قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) بأنها لدى حضورها لزيارة (والدتها - مقيمة بدائرة القسم) فوجئت بها مقيدة ومسجاة أرضًا وبها إصابات بكدمات متفرقة بالجسم، وإكتشافها سرقة (هاتف المحمول - مبلغ مالى - مشغولات ذهبية).

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "خطيب سابق لحفيدة المجنى عليها")، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - هاتف محمول - مبلغ من متحصلات الواقعة).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لعلمه باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

وأضاف أنه قام بالاختباء داخل العقار محل سكن المجني عليها ولدى دخولها لشقتها أسرع بالدلوف خلفها والتعدي عليها بالضرب وتقييدها وسرقتها.

وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (مالك محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس "تم ضبطه").

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة الظاهر محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الظاهر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة السلام أول

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