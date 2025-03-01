السبت 01 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة اقتحام مسكن جدة خطيبته السابقة بالظاهر

حبس عاطل
حبس عاطل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر تجديد حبس عاطل بتهمة اقتحام مسكن جدة خطيبته السابقة وسرقتها بعد التعدي عليها بالضرب، 15 يوما على ذمة التحقيق.


سرقة مشغولات ذهبية من شقة الظاهر 

وكان قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) بأنها لدى حضورها لزيارة (والدتها - مقيمة بدائرة القسم) فوجئت بها مقيدة ومسجاة أرضًا وبها إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وإكتشافها سرقة (هاتف المحمول - مبلغ مالى - مشغولات ذهبية).

 

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "خطيب سابق لحفيدة المجنى عليها")، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - هاتف محمول - مبلغ من متحصلات الواقعة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لعلمه باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية.


وأضاف أنه قام بالاختباء داخل العقار محل سكن المجنى عليها ولدى دخولها للشقة سكنها قام بالدلوف خلفها والتعدى عليها بالضرب وتقييدها وسرقتها.


وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (مالك محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس "تم ضبطه").

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنح الظاهر قسم شرطة الظاهر أمن القاهرة

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