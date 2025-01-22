اتحاد الكرة يحيل ملف شكوى روي فيتوريا للجنة القانونية بالجبلاية

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إحالة ملف الدعوى المرفوعة في المحكمة الرياضية الدولية من روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لمزيد من الاستشارة القانونية وموافاة مجلس الإدارة بالرأي القانونية، وذلك بعد مناقشة تقرير الشئون القانونية بالاتحاد عن القضية وما تضمنته من مطالبات بقيمة عقد المدرب حتى نهايته المنصوص عليها.

فيتوريا يشكو اتحاد الكرة في الفيفا

وفي شهر فبراير الماضي، أرسل البرتغالي روي فيتوريا، أرسل فاكسا لمسئولي اتحاد الكرة، ومنحهم مهلة محددة، من أجل إرسال مستحقاته المتأخرة طرف الجبلاية والمقدرة بـ800 ألف يورو، هي مرتب شهر يناير الماضي إلى جانب الشرط الجزائي المقدر بـ600 ألف يورو.

وبعد تجاهل مجلس اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام الرد على إنذار فيتوريا، توجه المدير الفني السابق للمنتخب بالفعل إلى الفيفا وقرر مطالبة الاتحاد المصري بقيمة عقده كاملا، خاصة أن مجلس الجبلاية السابق تعاقد معه لمدة أربع سنوات تنتهي بانتهاء كأس العالم 2026.

فيتوريا يصعد شكواه للمحكمة الرياضية

وبدأ فيتوريا بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن له الحصول على مستحقاته طرف الاتحاد، لاسيما أن مسئولي اتحاد الكرة لم يردوا على الفاكس الذي أرسله خلال المهلة المحددة من قبل المدير الفني السابق للمنتخب.

فيتوريا كلف محاميه بالفعل ببدء إجراءات التقدم بشكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم أمام لجنة فض المنازعات التابعة لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قبل أن يقوم الخواجة بتصعيد الشكوى للمحكمة الرياضية الدولية “كاس”.

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