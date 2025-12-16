أوكرانيا تعلن عن توصل أوروبا لقرار نهائي بشأن نشر قوات على أراضيها

18 حجم الخط

قال إيجور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء: إن الدول الأوروبية المشاركة في "تحالف الراغبين" توصلت إلى قرار نهائي بشأن نشر قواتها على الأراضي الأوكرانية.

نشر قوات أوروبية في أوكرانيا

وأضاف المسؤول الأوكراني، خلال مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة "آر بي كيه-أوكرانيا"، أن الجانب الأوروبي حسم التفاصيل المحددة المتعلقة بقوات الدعم، مشيرا إلى أن القرار جاء في إطار المجموعة متعددة الوظائف المعنية بأوكرانيا.

ورفض جوفكفا الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه القوات أو موعد نشرها أو حجمها، مكتفيا بالقول إن "القادة الأوروبيين المشاركين في تحالف الراغبين توصلوا لقرارهم"، وذلك ردا على سؤال حول الضمانات الأمنية المقدمة لكييف.

في المقابل، جدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، رفض موسكو القاطع لأي سيناريو يتضمن نشر قوات من حلف "الناتو" على الأراضي الأوكرانية، سواء تحت مظلة الحلف أو عبر "تحالف الراغبين".

روسيا ترفض أي تواجد للناتو في أوكرانيا

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد حذرت في وقت سابق من أن أي خطوة لنشر قوات من دول أعضاء في "الناتو" داخل أوكرانيا غير مقبولة قطعا وستؤدي إلى تصعيد حاد في المنطقة، واصفة التصريحات البريطانية والأوروبية بهذا الصدد بأنها "تحريض على مواصلة العمليات العسكرية".

يذكر أن عدة عواصم أوروبية، وعلى رأسها باريس ولندن، ناقشت خلال الأشهر الماضية إمكانية نشر قوات أوروبية في أوكرانيا لأغراض التدريب أو تأمين خطوط إمداد أو المشاركة في عمليات حفظ سلام مستقبلية، لكن لم تتخذ أي خطوات عملية في هذا الاتجاه حتى الآن.

