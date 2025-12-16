الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة
البورصة
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع. وخسر رأس المال السوقى 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.959 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 42002 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 51431 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 19087 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 4596 نقطة.


فيما صعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 13044 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17216 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة

تداولات جلسة الإثنين 

وارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الإثنين، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.981 تريليون جنيه.

وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 42305 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51825 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 19227 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4644 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما هبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13007 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17236 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4479 نقطة.

