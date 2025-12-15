تعليق غير متوقع لـ ترامب على اغتيال إسرائيل قياديا في حماس

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنظر وتُقيّم ما إذا كان مقتل أحد القيادات في حركة حماس يمثل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار القائم، مؤكدًا أن واشنطن تتابع تطورات المشهد عن كثب.

ترامب: موقفنا من اغتيال قيادي حماس سيتحدد بناءً على نتائج التقييم

وأوضح ترامب أن الإدارة الأمريكية ستعتمد في موقفها النهائي بشأن اغتيال قيادي حركة حماس على المعطيات الدقيقة والوقائع الميدانية المرتبطة بالحادث، مشيرًا إلى أن الحفاظ على التهدئة ومنع التصعيد يمثلان أولوية في المرحلة الحالية.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض بعث برسالة حادة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب فيها عن استيائه الشديد من عملية اغتيال القيادي في حركة حماس رائد سعد، معتبرًا أن ما جرى يمثل تطورًا خطيرًا في مسار التهدئة.

أكسيوس: البيت الأبيض يوجّه رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو بعد اغتيال قيادي بحماس

الإدارة الأمريكية: اغتيال رائد سعد يُعد انتهاكًا صريحًا لاتفاق وقف إطلاق النار

وبحسب المسؤولين، أكد البيت الأبيض في رسالته أن اغتيال القيادي بـ حماس رائد سعد يُعد انتهاكًا مباشرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن هذه الخطوة تقوض الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة ومنع اتساع دائرة التصعيد في المنطقة.

إحباط متزايد داخل الإدارة الأمريكية من سلوك نتنياهو السياسي والعسكري

وأشار التقرير إلى أن شخصيات بارزة داخل الإدارة الأمريكية، من بينهم ماركو روبيو وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يشعرون بحالة إحباط شديد تجاه نتنياهو، بسبب ما وصفوه بعدم الالتزام بالتفاهمات والتنسيق المسبق مع واشنطن في القضايا الحساسة.

مخاوف أمريكية من تقويض مسار التهدئة ونسف الجهود الدبلوماسية

وأضاف المسؤولون أن الإدارة الأمريكية ترى أن مثل هذه العمليات قد تؤدي إلى نسف مسار التهدئة بالكامل، وتُدخل المنطقة في موجة جديدة من التوتر والعنف، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى احتواء التصعيد ودفع الأطراف نحو حلول سياسية.

