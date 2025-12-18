الخميس 18 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

فتحي عبد الوهاب يبدأ تصوير مشاهده مع حمادة هلال في «المداح 6» اليوم

مشهد من مسلسل المداح
مشهد من مسلسل المداح
بدأ الفنان فتحي عبد الوهاب تصوير أولى مشاهده في الجزء السادس من مسلسل “المداح”، ويعتبر هذا اللقاء الأول بين حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب خلال تصوير أحداث الجزء السادس.

ويقدم فتحي عبد الوهاب شخصية الدكتور سميح، الذي يتجسد في شخصيته الجان، الذي يظهر لصابر “حمادة هلال” خلال أحداث العمل، ويظهر لصابر في صورة جان.
 

ومن المقرر أن يسافر الفنان حمادة هلال نهاية الشهر الجاري لدولة المغرب لتصوير عدد من مشاهد الجزء السادس من مسلسل المداح المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026.

 

وعلمت فيتو أن المشاهد التي سيتم تصويرها في المغرب عبارة عن مقابلة صابر الذي يقوم بدوره حمادة هلال لملك الجان الذي يلعب دوره الفنان مفيد عاشور.

 

ويحمل الجزء السادس من مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال العديد من المفاجآت والتي أولها ظهور الدكتور سميح الذي يؤدي دوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

 

وكان أبطال الجزء السادس من مسلسل المداح، قد سافروا نهاية الشهر الماضي إلى بعض المحافظات لتصوير المشاهد الخارجية للعمل، الذي استغرق تصويرها أسبوعين.

 

مسلسل المداح

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

