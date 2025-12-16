الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
رياضة

عودة محتملة، الأهلي يراقب أزمة لاعبيه مع السويحلي الليبي

الأهلي
الأهلي
الكرة الطائرة، يترقب مسئولو النادي الأهلي، مصير أحمد صلاح وأحمد سعيد لاعبا المنتخب الوطني، من الرحيل عن صفوف فريق السويحلي الليبي، بعد أزمات متكررة مع المدير الفني للفريق.

وعلمت “فيتو”، أن الأهلي يرغب في استعادة لاعبيه والتعاقد معهما لتدعيم صفوفه خلال الموسم الحالي 2025/ 2026.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة، دخول الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع كل من أحمد صلاح وأحمد سعيد.

وقرر كل من أحمد صلاح وأحمد سعيد لاعبا المنتخب الوطني للكرة الطائرة، فسخ تعاقدهما مع فريق السويحلي الليبي، بعد رحلة احترافية شهدت حصد العديد من الألقاب والبطولات.

وجاء القرار على خلفية نشوب خلافات بين اللاعبين والمدير الفني للفريق، كانت سببا في استبعادهما من المشاركة في المباريات.

ويستعد فريق السويحلي الليبي للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في البرازيل بمشاركة عدد من الفرق.

وشهدت صفوف فريق السويحلي الليبي تواجد 3 لاعبين مصريين وهم عبدالله عبد السلام وأحمد صلاح وأحمد سعيد.

ونجح اللاعبين المصريين في قيادة السويحلي للفوز بلقب البطولة الأفريقية للأندية، والتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للموسم الحالي 2025/ 2026.

