حجز عامل بتهمة الاعتداء على فتاة قاصر في كرداسة

أمرت نيابة الجيزة بحجز عامل بتهمة الاعتداء على فتاة القاصر في كرداسة، 24 ساعة على ذمة التحريات، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من صحتها، كما أمرت باستدعاء الفتاة ووالدتها لسماع أقوالهم في الحادث.

تفاصيل الاعتداء على فتاة بكرداسة



البداية كانت بورود بلاغ لـ مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بتعرض فتاة لاعتداء، وذكرت والدتها أن ابنتها قاصر، واعتدى عليها عامل حددت هويته، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

القبض على المتهم بالاعتداء على فتاة



عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم تكثيف التحريات لكشف ملابسات الاتهام، وتولت النيابة المختصة التحقيق، وأصدرت قراراتها السابقة.

عقوبة المتهمين بهتك العرض

_ من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

_يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

_إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

_أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عامًا فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

