حوادث

حبس المتهم بقتل نجل زوجته وإلقاء جثته وسط منطقة زراعية بكرداسة

حبس المتهم
حبس المتهم
أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل نجل زوجته الرضيع وإلقاء جثته وسط منطقة زراعية في كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وكشفت التحقيقات أن زوج والدة الطفل وراء إنهاء حياته والتخلص من جثته بسبب بكائه الشديد، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء والدة الطفل لسماع أقوالها في الحادث. 

تفاصيل العثور على جثة طفل بكرداسة

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفل رضيع وسط منطقة زراعية بكرداسة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم مناظرة الجثة ونقلها إلى المشرحة.

التحريات تكشف هوية المتهم

وبإجراء التحريات تبين أن زوج والدة الطفل أنهى حياته، بسبب بكائه، ثم قرر التخلص من الجثة بمكان العثور عليها، خشية اكتشاف جريمته.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.  

