الزمالك يدرس عودة الزناري لموقع دفاع القلعة البيضاء

يدرس مسؤولو نادي الزمالك قطع إعارة مصطفى الزناري مدافع الفريق المعار إلى نادي البنك الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك في ظل المتغيرات الأخيرة داخل خط دفاع القلعة البيضاء.

وجاء تفكير إدارة الزمالك في عودة الزناري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، بعد فسخ تعاقد صلاح مصدق مدافع الفريق بالتراضي، ما خلق احتياجًا لتدعيم الخط الخلفي بعناصر جاهزة.

وأكدت مصادر داخل الزمالك أن القرار النهائي بشأن قطع الإعارة لم يُحسم بعد، حيث يتم حاليًا تقييم الموقف بالتنسيق بين لجنة الكرة والجهاز الفني، قبل اتخاذ القرار المناسب بما يخدم مصلحة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

فيما قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك: إن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر، المقرر لها في الثانية والنصف عصر يوم 27 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

تغيير موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

وأضاف مدير الكرة في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن اتحاد الكرة وافق على تأجيل المباراة وأخطر الزمالك رسميًا بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

وجاء طلب الزمالك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 25 ديسمبر الجاري في كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة كالتالي:

الزمالك
الزمالك

الزمالك × حرس الحدود   السبت 20 ديسمبر  الساعة 8:00 استاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة  الخميس 25  ديسمبر  الساعة 8:00 استاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك  الخميس 1 يناير 2026  الساعة 5:00 استاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد  الأحد 11 يناير 2026  الساعة 8:00  استاد المقاولون العرب.

المصري × الزمالك  الخميس 15 يناير 2026  الساعة 8:00 استاد الجيش ببرج العرب.

