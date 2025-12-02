غرفة الصناعات النسجية: مصر تستهدف 20 مليار دولار صادرات ملابس بحلول 2030

18 حجم الخط

أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات،أن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في مصر يمتلك إمكانيات غير مسبوقة لتحقيق طفرة تصديرية والوصول بصادراته إلى 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.



وأكد غزال أن هذا الهدف يتسق مع "رؤية مصر 2030" التي تهدف لبناء اقتصاد تنافسي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي التصنيع وزيادة الصادرات أولوية قصوى كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن التجارب العالمية الناجحة في الصين وألمانيا والمكسيك تؤكد ذلك.



وأوضح أن الأسواق العالمية الكبرى - الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج - تستورد ما يقارب 400 مليار دولار سنويًا من الملابس والمنسوجات كالتالى:

الولايات المتحدة بقيمة 100 مليار دولار

الاتحاد الأوروبي بقيمة 290 مليار دولار

دول الخليج بقيمة 15 مليار دولار

وأكد أن "الاستحواذ على 5% فقط من هذه الأسواق العملاقة كفيل بتحقيق هدف الـ 20 مليار دولار"، وهو هدف واقعي بالنظر إلى التحولات الجارية في سلاسل الإمداد العالمية.



الوضع الحالي (2024): الحاجة إلى تسريع الخطى



وأشار غزال إلى أن الصادرات الحالية (2024) لا تزال بعيدة عن الفرصة المتاحة وهي كالتالي:



الملابس الجاهزة بقيمة 2.9 مليار دولار

* المفروشات بقيمة 254 مليون دولار

الأقمشة المنسوجة والتريكو بقيمة 230 مليون دولار



وشدد على أن الفارق بين الأداء الحالي والفرصة المتاحة كبير، مما يجعل "التحرك السريع ضرورة وليس رفاهية."



التحديات والفرص المتاحة



وأوضح أن هناك تحديات تؤثر على سرعة التقدم، أبرزها الإجراءات الجمركية البطيئة وتأخر إنهاء المستندات- احتياج منظومة الاستثمار لقدر أكبر من السرعة والمرونة- الحاجة لرفع كفاءة العاملين بالمؤسسات التنفيذية.



ولفت غزال إلى وجود فرص ذهبية أمام مصر يجب استغلالها كالتالى:



1. إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية: الحرب التجارية تدفع الماركات العالمية لتقليل الاعتماد على الصين، مما يفتح البُر أمام مصر.

2. نمو الاستثمار الأجنبي المباشر: البنية التحتية المتطورة والموانئ الجديدة تعزز قدرة مصر على جذب الشركات العالمية.



آليات جديدة لتحقيق المستهدف



طرح غزال آليات جديدة لتحقيق قفزة نوعية في الصادرات تتمثل في:

تعاونية التصدير (Export Cooperatives) لدمج الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل الإمداد عبر رفع الجودة والإرشاد الفني وتمكينها من الدخول في عقود تصديرية ضخمة.

مركز دعم الشركات الصغيرة: لتأهيلها فنيًا وإداريًا ودعم المواصفات وربطها بالمصدرين الكبار.

تعزيز التكامل الرأسي من الغزل إلى الخياطة لتقليل الواردات وزيادة القيمة المضافة.



وأشار إلى وجود جناحين للتصدير: الجناح الأول هو التصنيع للغير (OEM / B2B) وهو الأسرع لتحقيق قفزة تصديرية، والجناح الثاني هو العلامات التجارية (Branding / B2C)، وهو مسار استراتيجي طويل الأجل يتطلب قدرات تصميم وتسويق وتمويلًا كبيرًا



الحلول المقترحة للوصول إلى 20 مليار دولار



قدم المهندس غزال مجموعة من الحلول لتحقيق الهدف الطموح هي

1. استهداف عقود مباشرة مع سلاسل القيمة العالمية وتسهيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

2. دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد الكبرى عبر: الاستماع الجاد لمشكلاتهم، والكف عن الممارسات الاحتكارية، وإتاحة فرص حقيقية للمنافسة، وإشراكهم في اتخاذ القرار.

3. تحسين منظومة التمويل وتوفير قروض تصديرية منخفضة التكلفة.

4. زيادة القيمة المضافة للقطن والغزول عبر التصنيع الكامل داخل مصر.

5. إنشاء بوابة حكومية لدراسات السوق تشمل الأسعار والمواصفات والفرص عالميًا.

واختتم المهندس غزال بالتأكيد على أن "الوصول إلى 20 مليار دولار صادرات ملابس بحلول 2030 ليس هدفًا نظريًا، بل هدف يمكن تنفيذه عبر خطط واضحة وبمشاركة القطاع الخاص." وشدد على أن معالجة التحديات الجمركية والتنفيذية والاستثمارية سيعجل من تحقيق هذا الهدف، ليصبح القطاع أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق مستهدف الـ 150 مليار دولار صادرات مصرية سنويًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.