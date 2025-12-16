في ذكرى رحيلها الـ 19، نهاية حزينة لـ "ماجدة الخطيب" صاحبة الحظ السيئ

18 حجم الخط

ماجدة الخطيب ، فنانة تميزت بالجرأة في الأداء، جمالها من نوع خاص، وجهها معبر تماما عن انفعالاتها، لها حضور على الشاشة، وتُعد من أشهر نجمات الدراما في التسعينيات.

رغم النجاح الذي حققته في أفلامها إلا أنها لم تحصل على أدوار البطولة إلا في عدد قليل من الأفلام، حيث توقفت مسيرتها الفنية بسبب حوادث كثيرة دمرتها، فاحتلت أخبارها صفحات الحوادث فترات طويلة، ومن أشهر أفلامها فيلم نص ساعة جواز مع عادل إمام، ورحلت في مثل هذا اليوم عام 2006.

ولدت ماجدة الخطيب عام 1943، وهي من بيت فني شهير، فخال والدتها هو الفنان زكي رستم الذي رفض عملها بالفن تماما، وقاطعها طول حياته ولم يتعاون معها فنيا إلا مرتين في مطلع حياتها في فيلمي لحن السعادة وبقايا عذراء، وزوج خالتها الفنان كمال الشناوي.

دلال المصرية أول بطولاتها

كانت بداية ماجدة الخطيب الفنية عام 1960 من خلال دور صغير في فيلم "حب ودلع" مع الفنانة هدى سلطان، ثم كانت هناك أدوارا صغيرة طوال فترة الستينات، حتى جاءتها أولى بطولاتها الفنية عام 1970 في فيلم دلال المصرية مع المخرج حسن الامام، وحصلت فيه على جائزة التمثيل الهرم الذهبى، فأسند إليها بطولة مجموعة من الأفلام منها: شيء في صدرى، شقة مفروشة، لعبة كل يوم، قصر الشوق.

ماجدة الخطيب مع محمد عوض فى فيلم أخو البنات

ومع غير حسن الإمام من المخرجين قدمت ماجدة الخطيب أفلام: حبيبى دائما، تفاحة، بيت الطالبات، أخو البنا، قنديل أم هاشم، ثرثرة فوق النيل، البعض يعيش مرتين، لتنطلق بعدها في طريق الشهرة والنجومية، حتى قدمت آخر أدوارها السينمائية عام 2006 في فيلم "أحلام حقيقية" مع خالد صالح وحنان ترك لترحل عن دنيانا بعض عرض الفيلم بشهور قليلة.

بطولة الجوكر مع محمد صبحى

فى المسرح قدمت ماجدة الخطيب 20 مسرحية من أشهرها مسرحية " الدبور" مع الفنان أبو بكر عزت، وابور الطحين عام 1966، المغفل، زهرة الصبار، الجنزير، ليالى الازبكية، كما شاركت فى مسرحية الجوكر مع محمد صبحى فى الدور الذى أدته بعدها هناء الشوربجى.

ماجدة الخطيب

اتجهت ماجدة الخطيب إلى الدراما وقدمت مجموعة من الأعمال الدرامية التي صادفت النجاح منها: زيزينيا، العصيان، ريا وسكينة، امرأة من الصعيد الجوانى”، ورحلت خلال تصوير مسلسلها "لا أحد ينام في الإسكندرية".

الراحلة ماجدة الخطيب وقفت أمام القضاء كمتهمة مرتين، الأولى كانت عام 1982 فى أوج نجوميتها، بعدما وجهت إليها تهمة قتل مواطن عن طريق الخطأ وهى تقود سيارتها مخمورة واسمه سيد عبد الله، وحكم عليها بالحبس لمدة عام وغرامة 50 ألف جنيه، والمرة الثانية كانت عام 1985، بعدما ألقى القبض عليها بتهمة تعاطي المخدرات، حيث حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات.

حظ سيئ ونهاية حزينة

رأى عدد من النقاد أن السينما المصرية ظلمت ماجدة الخطيب كثيرا عندما قاطعتها بعد خروجها من السجن بالرغم من أنها كانت تملك كل أدوات النجاح التي تؤهلها لأن تكون نجمة من نجمات الصف الأول، إلا أن حظها السيئ، لم يجعل منها نجمة إلا في فترة السبعينات، أشد فترة السينما تدهورا، فقد قدمت ماجدة 25 فيلما في تلك الفترة، ثم تراجعت لتقدم باقى أعمالها كدور ثان في جميع أعمالها حتى رحلت فى 16 ديسمبر 2006.

