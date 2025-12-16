استدعاء أهل فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الثامن بالمرج

18 حجم الخط

صرحت نيابة المرج بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثامن من أعلى عقار بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل المتوفاة لسماع أقوالهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة النجدة يفيد بتلقيها بلاغا من الأهالي بعثورهم على جثة لفتاة أسفل عقار سكني بمنطقة عزبة النخل بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لإجراء التحريات والفحص لكشف ملابسات الحادث.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث، تم العثور على جثة لفتاة، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين سقوطها من الطابق الثامن بعقار سكني وتوفيت على الفور عقب إصابتها بكسور متفرقة ونزيف داخلي وخارجي.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة جمع التحريات والمعلومات من خلال فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بسقوط فتاة من علو في منطقة عزبة النخل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وفرضت كردون أمني بمسرح الحادث وتحفظت على كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان لكشف ملابساته وأسبابه.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة وإيداعها ثلاجة الموتى لحين انتهاء الطبيب الشرعي من عمله وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة.

