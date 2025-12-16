تعرف على شخصيات أبطال مسلسل مش مهم الاسم

18 حجم الخط

لفت مسلسل مش مهم الاسم الأنظار منذ انطلاقه مؤخرًا حيث استطاع أن يجمع بين التشويق والرومانسية مقدمًا قصة مشوقة وشخصيات تعلق معها الجمهور ما جعله حديث المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

ويقدم الفنان معتصم النهار في العمل شخصية شاب وسيم يتمتع بروح الدعابة وخفة الظل يدعى يزن، يعمل في خدمة ركن السيارات بأحد فنادق بيروت الفخمة، ويعيش حياة بسيطة، إلى أن يفاجئه السيد نوفل بمهمة سرية تقلب موازين حياته.

أما الفنانة الشابة أندريا طايع فتجسد شخصية شابة تدعى لارا جاءت إلى لبنان في زيارة عملية مؤقتة، سرعان ما تتحول إلى رحلة لاكتشاف الذات، وتتسلل إلى قلبها مشاعر غير متوقعة تجاه جارها يزن الذي يجسد شخصيته الفنان معتصم النهار، بينما تجسد رولا بقسماطي شخصية صديقة يزن، وهي فتاة هادئة وبسيطة تعمل في مشتل ورد صغير، وخلف ملامحها الرقيقة، تخفي سرًّا كبيرًا.

عدد حلقات مسلسل مش مهم الاسم

ويعد مسلسل مش مهم الاسم من الأعمال التي تركز على تكثيف الأحداث في عدد حلقات أقل، حيث أنه مكون من 15 حلقة فقط وهو يعرض عبر منصة شاهد.

ويعرض مسلسل مش مهم الاسم بواقع حلقة واحدة يوميًّا من الأحد إلى الخميس، وذلك في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر 12 صباحًا بتوقيت السعودية.

أبطال مسلسل "مش مهم الاسم"

ومسلسل "مش مهم الاسم" من إخراج ليال راجحة ومن تأليف كلوديا مرشليان وورشة الصباح للكتابة، ويشارك في المسلسل إلى جانب الفنان السوري معتصم النهار والفنانة الشابة أندريا طايع عدد من النجوم على رأسهم رودريج سليمان ورولا بقسماتي وبياريت قطريب وإلياس الزايك.

