تحطم الزجاج الأمامي لسيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

انهارت شرفة بأحد العقارات، اليوم الإثنين، بمنطقة لوران شرق الإسكندرية، وتسببت في تحطم الزجاج الأمامي لسيارة ملاكي تصادف وجودها دون إصابات بشرية.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط شرفة من أحد الأبنية بالطابق الثالث بشكل مفاجئ

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع البلاغ وفرضت كردونا أمنيا حول المكان لحماية المارة ولتيسير حركة المرور وتبين تحطم الزجاج الأمامي دون إصابات.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة

