الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي (آخر تحديث)

سعر الجنيه السوداني
سعر الجنيه السوداني
18 حجم الخط

سعر الجنيه السوداني، شهد سعر صرف الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي، في  ختام تعاملات اليوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر 2025.

وتستعرض “فيتو” سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم.

اقرأ التالي: سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي (ختام تعاملات)

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي 

سجل سعر الدولار في بنك السودان المركزي نحو 445.39 جنيها للشراء، 448.73 جنيها للبيع.

الجنيه السوداني العملة الرسمية لجمهورية السودان

يعتبر الجنيه السوداني العملة الرسمية لجمهورية السودان، ويرمز له بالرمز SDG، ويعرف اختصارًا باسم ج. س.، ويصدر الجنيه السوداني من قبل بنك السودان المركزي، كما يستخدم في جميع المعاملات المالية داخل البلاد.

وتعد العملة السودانية رمزًا للسيادة الوطنية، وتعكس مراحل التطور الاقتصادي والسياسي التي مر بها السودان عبر تاريخه الحديث.

سعر الجنيه السوداني 
سعر الجنيه السوداني، فيتو

تاريخ الجنيه السوداني

يعود تاريخ الجنيه السوداني إلى عام 1956، أي بعد استقلال السودان عن الحكم الثنائي المصري البريطاني، عندما تم إصدار الجنيه السوداني الأول ليحل محل الجنيه المصري الذي كان متداولًا في البلاد.

 وفي عام 1992، تم استبدال الجنيه بالدينار السوداني نتيجة التضخم الاقتصادي الحاد، لكن الجنيه عاد مرة أخرى عام 2007 بعد اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب الأهلية، ليُعرف بـ“الجنيه السوداني الجديد” (SDG).

ومع مرور السنوات، واجه الجنيه السوداني عدة تحديات اقتصادية بسبب تقلب أسعار النفط، والانفصال عن جنوب السودان عام 2011 الذي أدى إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط، مما أثر على قيمة العملة واستقرارها.

الفئات الورقية والمعدنية

يصدر بنك السودان المركزي أوراق الجنيه السوداني بفئات متعددة، تحمل تصاميم مستوحاة من التراث السوداني والمعالم التاريخية.

الفئات الورقية المتداولة تشمل:

-10 جنيهات – باللون الأخضر، تُجسّد مناظر زراعية ورموز إنتاجية.

-20 جنيهًا – باللون الأزرق، تُظهر معالم من الصناعات الوطنية.

-50 جنيهًا – باللون البنفسجي، تعكس مشاهد من التنمية والبنية التحتية.

-100 جنيه – باللون الأحمر، تبرز شخصيات وطنية ورموزًا من التاريخ السوداني.

-200 جنيه – باللون الأصفر، تمثل الاقتصاد الوطني والنهضة الحديثة.

-500 جنيه – باللون البني، وهي أكبر فئة نقدية حاليًا، وترمز إلى الوحدة الوطنية والتقدم. 

كما ينقسم الجنيه السوداني إلى 100 قرش، وتتوفر العملات المعدنية في الفئات التالية:

-جنيه

-2 جنيه

-5 جنيهات

وتحمل العملات صورًا ورموزًا وطنية مثل شعار السودان (الصقر الجريح)، وأشكال من التراث الزراعي والحيواني.

الجنيه السوداني في الاقتصاد الوطني

ويعد الجنيه السوداني مرآةً للوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تأثر على مر العقود بالتحولات السياسية والاقتصادية الكبيرة، ورغم التحديات مثل التضخم وتراجع قيمة الصادرات، يسعى بنك السودان المركزي إلى تطبيق سياسات نقدية تهدف إلى استقرار العملة وتحسين الثقة في النظام المالي.

كما يعتمد الاقتصاد السوداني بدرجة كبيرة على الزراعة، والثروة الحيوانية، والذهب، إلى جانب الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق تنمية مستدامة.

ورغم الصعوبات التي واجهها الاقتصاد السوداني، لا يزال الجنيه يمثل رمزًا للهوية الوطنية والاستقلال الاقتصادي، كما يعكس تصميمه ملامح الشعب السوداني وثقافته المتنوعة، وإصراره على النهوض من الأزمات نحو مستقبل أفضل، فهو ليس مجرد وسيلةً للتبادل التجاري، بل رمزًا للصمود والإرادة في مواجهة التحديات، وتجسيدًا لطموحات السودان في تحقيق  الاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجنيه السوداني الدولار اليوم العملة السودانية اليوم الاثنين أمام الجنيه بنك السودان المركزي ختام تعاملات اليوم سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار سعر الجنيه السوداني أمام الدولار سعر الجنيه السوداني سعر الجنية سعر الدولار سعر صرف الدولار

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر الليرة أمام الدولار بمصرف سوريا المركزي

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

126.15 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الخردة اليوم الاثنين 15-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.73 جنيهات في البنك المركزي اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على بورنموث بثنائية في الشوط الأول

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن

موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب والقنوات الناقلة

شبورة كثيفة لمدة 6 ساعات، تعرف على حالة الطقس غدا الثلاثاء

شركة الغاز تصدر توضيحا عاجلا بشأن رائحة غريبة في مناطق بالشرقية

الوطنية للانتخابات تعلن الدول والفئات العمرية الأكثر مشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

9 ملاعب حديثة تستضيف مباريات أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الغابة في المنام وعلاقتها بالمرور بحالة نفسية سيئة

أدعية مستحبة في نهاية العام الميلادي

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads