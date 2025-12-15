زاخاروفا: يوجد مواطنون روس بين ضحايا هجوم سيدني

18 حجم الخط

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نشرته اليوم الاثنين، أنه يوجد بين ضحايا هجوم سيدني، مواطنون روس من المقيمين بشكل دائم في أستراليا.

زاخاروفا: بين ضحايا هجوم سيدني يوجد روس



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "بات معروفا، أنه يوجد بين ضحايا الهجوم الإرهابي في سيدني، للأسف، مواطنون من بلادنا يقيمون بشكل دائم في أستراليا".



وأوضحت زاخاروفا أن موسكو تلقت نبأ الهجوم الإرهابي في سيدني بحزن عميق.

وأضافت: "ندين بشدة الهجوم الوحشي الذي شنه متطرفون، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا من المدنيين الأبرياء بما في ذلك طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، وإصابة العشرات".

هجوم سيدني بأستراليا

وشددت زاخاروفا على أن روسيا تدعو باستمرار إلى محاربة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره دون هوادة.

وتابعت الدبلوماسية الروسية القول: "ندعو إلى توحيد الجهود من جميع دول العالم لمكافحة هذه الظاهرة الوحشية بشكل مشترك. ونعرب عن أعمق تعازينا لأسر الضحايا ومواساتنا لجميع المصابين في هذا الهجوم الإرهابي.

ونقدم خالص تعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الجريمة البشعة".

ويوم الأحد الماضي، أطلق مسلحون النار على المشاركين في احتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي قرب شاطئ بوندي في سيدني، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة العشرات.

وأفادت الشرطة المحلية بمقتل أحد المهاجمين أثناء محاولة اعتقاله، بينما أصيب الثاني بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى وسط أنباء عن اعتقال مشتبه به ثالث.

