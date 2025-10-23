الحبس عام لعامل بتهمة ابتزاز طالبة في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة عاملا بالحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة سنة، بتهمة ابتزاز طالبة كانت تربطهما علاقة عاطفية، ونشر صور لها تتضمن أمورا خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم الانصياع لرغبته وإرسال مبالغ مالية بعد فسخ علاقتهما.

وخلال جلسة المحاكمة، حضرت الطالبة ووالدتها المجني عليهما، وعدلت الثانية أمام هيئة الدائرة برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، رئيس المحكمة، أقوالها بشأن اتهام المتهم.

وكانت محكمة الجنايات في جلسة 20 يوليو الماضي، أصدرت حكمًا غيابيا بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات، في واقعة ابتزاز طالبة بصور تمس الشرف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فسخ علاقتهما العاطفية.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 8307 لسنة 2025 جنايات والمقيدة برقم 3010 لسنة 2025، أن المتهم "إسلام. ع"، هدد المجني عليهما "ه.ه"، و"ز.ص"، كتابة وقولا بإفشاء أمور خادشة للشرف، وهي صور المجني عليها الثانية المتحصلة من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة، لإجبارهما على إرسال مبالغ مالية.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهم تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "ز.ص"، بأن سجل ونقل صورا للمجني عليها في مكان خاص بغير رضاها، بعدما استدرجها وأوهمها بعلاقة عاطفية بينهما، فأرسلت له تلك الصور الفوتوغرافية واحتفظ بها لاستغلالهما.

وأفادت التحقيقات أن المتهم استعمل صورا فوتوغرافية خاصة بالمجني عليها "ز.ص"، المتحصلة عليها على مواقع التواصل الاجتماعي بغير رضاها، بأن اصطنع حسابات وهمية على الشبكة المعلوماتية بتطبيقات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونسبها زورا لها.

كما أساء استخدام أجهزة الاتصالات، متعمدا مضايقة المجني عليها وإزعاجها.

وأضافت النيابة أن المجني عليها "ز.ص" ـ طالبة ـ أكدت في تحقيقات القضية أنها كانت تربطها علاقة عاطفية بالمتهم، وبناء على تواصلهما أرسلت له صورا فوتوغرافية خاصة بها، ليحتفظ بها المتهم، ثم هددها بعد امتناعها عن استمرار العلاقة، وأرسل لوالدتها تهديدات بنشر الصور لإجبارهما على دفع مبالغ مالية.

