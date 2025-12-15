إحالة شاب متهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بالصف للمحاكمة

18 حجم الخط

أحالت نيابة الجيزة شاب متهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة ميكروباص بالصف، للمحاكمة.

تفاصيل ضبط شاب لتحرشه بفتاة في الصف



البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة الصف، يفيد تورط شاب في التحرش بفتاة داخل سيارة ميكروباص، وبإجراء التحريات تبين أن فتاة اتهمت شاب بالتحرش بها، وأثناء معاتبته اعتدى عليها بالضرب.

القبض على المتهم بالتحرش بفتاة



وألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على المتهم بالتحرش بالفتاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

وترصد فيتو نص عقوبة التحرش الجديدة، كالتالى:

يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

