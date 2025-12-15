الإثنين 15 ديسمبر 2025
صحة الشيوخ تشكل لجنة لدراسة مقترح إنشاء مستشفى عام في الطروات بحلوان

اجتماع لجنة الصحة
اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، فيتو
قررت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة مقترح إنشاء مستشفى جديد في منطقة الطروات بحلوان، استجابةً للاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل فاروق.

اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائب الدكتور هشام الششتاوي، وبحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصحة والتنمية المحلية، لمناقشة بشأن إقامة مستشفى عام، تشمل جميع التخصصات العلاجية بمنطقة "الطروات" بحلوان.

تشكيل لجنة لدراسة مقترح إنشاء مستشفى في حلوان 

وتضم اللجنة ممثلين عن محافظة القاهرة، وزارة الصحة ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، ووزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى عضوين من لجنتي الإسكان والصحة، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال 15 يومًا.

وخلال مناقشات اللجنة، تبين أن قرار تخصيص الأرض المخصصة للمستشفى لم يُتخذ بشأنه أي إجراء منذ نحو ثلاث سنوات، الأمر الذي يستدعي سرعة البت وإتمام الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع.

مهلة إعداد تقرير بشأن إنشاء مستشفى جديد في حلوان 

وفي ضوء ذلك، قررت اللجنة عقد اجتماع آخر بعد انتهاء مدة الـ15 يومًا، لعرض نتائج الدراسة واتخاذ التوصية النهائية بشأن إنشاء المستشفى، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين في منطقة حلوان والمناطق المحيطة بها.

من جانبه، أكد الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة والسكان، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية الصحية وبناء المستشفيات الجديدة، مشددًا على أن المواطن البسيط يحظى بأولوية قصوى، في إطار النهضة الصحية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في مختلف المحافظات.

