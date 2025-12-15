لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تناقش إنشاء مستشفى عام جديد في حلوان

18 حجم الخط

ناقشت اليوم لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل الله فاروق محمد، بشأن إقامة مستشفى عام، تشمل جميع التخصصات العلاجية بمنطقة "الطروات" بحلوان.

اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائب الدكتور هشام الششتاوي، وبحضور ممثلي الحكومة من وزارت الصحة والتنمية المحلية.

وشارك في الاجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، برئاسة النائب أحمد شعراوي.



اختصاصات لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حددت اختصاصات لجنة الصحة والسكان، حيث نصت المادة 55 على: تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتي:

- السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية.

- السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية، والأدوية.

- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.

متابعة ملف التأمين الصحي الشامل

- التأمين الصحى الشامل.

- التثقيف الصحي

- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.

- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.

- الصحة النفسية.

- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.

- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها.

لجنة الصحة بالشيوخ تتابع توفير الرعاية للمسنين

- الرعاية الصحية للمسنين.

- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.

- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.

- السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان.

