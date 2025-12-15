مقدم من الدائرة الخاصة برئيس الإمارات، اعتماد مخطط 40 ألف متر أراضي بالعلمين لإقامة مشروع سياحي

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 282 (تابع)، الصادر اليوم 15 ديسمبر 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 147 لسنة 2025 بتاريخ 25 /1 /2025، باعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم (21) بمساحة 40 ألف و7 متر مربع، بمركز مارينا العلمين المقدمة من الدائرة الخاصة برئيس دولة الإمارات لإقامة مشروع (سياحى سكنى فندقى).

ونصت المادة الأولى لـ قرار وزارة الإسكان والمرافق على "اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم (21) بمساحة 40007 متر مربع بمركز مارينا العلمين المقدم من الدائرة الخاصة برئيس دولة الإمارات لإقامة مشروع سياحي سكني فندقي، وذلك طبقا للاشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة بهذا القرار، والعقد المبرم بتاريخ 19 /5 /1990، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

ويلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن مع الإلتزام بـقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٤) لسنة ٢٠٢٢ الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

ويلتزم المخصص له قطعة الأرض بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع المقام على قطعة الأرض محل التعاقد على وات الخاصة دون أدنى مسئولية على الهيئة

ويلتزم المخصص له قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها بالمشروع كحد اقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع السلاح بـ من قبل وزارة الدفاع

كما يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

ويلتزم المخصص له قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لاحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

كما يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة ١٦١ من القرار، ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له قطعة الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة، ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلقى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ويلتزم المخصص له قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات اعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي التنظيم الاتصالات

كما يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات لمختصة

ويلتزم المخصص له قطعة الأرض أيضًا باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.