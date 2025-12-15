خبير بالشأن الأفريقي: هذه أسباب تقليص المساعدات للسودان

18 حجم الخط

وصف الدكتور محمد رشوان، الخبير بالشأن الأفريقي، الأزمة في السودان بأنها "واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية والسياسية في تاريخه الحديث"، مشيرًا إلى أن تداخل الانهيار الأمني مع التفكك المؤسسي نتج عنه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، حيث تجاوز عدد المهجرين داخليًا وخارجيًا 12 مليون شخص، وفقًا لإحصاءات المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأكد رشوان في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن هذه الأرقام الضخمة تكشف عن فشل منظومة الدولة وتعطل أي قدرة مركزية على حماية السكان.

تحول الصراع إلى حرب مفتوحة على المدنيين

وأضاف رشوان أن التحذيرات الصادرة عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بمدينة الفاشر في دارفور، تؤكد أن الصراع تحول من مجرد مواجهة عسكرية بين طرفين إلى "حرب مفتوحة على المدنيين".

وأشار إلى تداخل الانتهاكات الجسيمة مع سياسات الحصار والتجويع وتدمير البنية المجتمعية، في ظل انهيار شبه كامل للقطاع الصحي وعودة الأوبئة وسوء التغذية.

تقليص المساعدات يطرح تساؤلات سياسية

وعلق الخبير بالشأن الأفريقي على قرار تقليص المساعدات الإنسانية المقدّمة للسودان بنسب كبيرة، وصلت إلى ما يقارب 70% من الاحتياجات الفعلية حسب تقديرات وكالات أممية كبرى مثل برنامج الأغذية العالمي، قائلا “هذا التقليص، رغم أنه يرجع ظاهريا إلى عجز التمويل وتعقيد الوصول الإنساني، إلا أن قراءته السياسية لا يمكن فصلها عن سياق الصراع الأوسع”.

الضغط الإنساني لدفع الجيش للقبول بتسوية

وتساءل رشوان: "هل يمارس هذا الضغط الإنساني والمالي بهدف دفع الجيش السوداني إلى القبول بشروط القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإقرار بوجود قوات الدعم السريع كفاعل شرعي في مستقبل السودان السياسي والأمني؟".

وذهب الخبير إلى أن هذا الاحتمال "ليس افتراضا نظريا، بل سيناريو واقعي تدعمه مؤشرات متعددة"، وبرر ذلك بأن جزءا من المجتمع الدولي والقوى الإقليمية تعامل مع الأزمة بوصفها نزاعا بين "طرفين متكافئين"، بدلًا من كونه صراعا بين مؤسسة دولة وجماعة مسلحة، وهو ما انعكس في الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار دون توصيف قانوني واضح لطبيعة قوات الدعم السريع أو مساءلة جادة عن انتهاكاتها.

رشوان: المساعدات أداة ضغط غير مباشر

أوضح رشوان أن توظيف الأدوات الإنسانية، سواء عبر تقليص المساعدات أو ربطها بـ"شروط سياسية وأمنية غير معلنة"، يستخدم كوسيلة ضغط غير مباشرة على الجيش السوداني، وتهدف هذه الوسيلة إلى إجبار الجيش على القبول بتسويات تكرس واقع التعدد المسلح وتمنح قوات الدعم السريع وضعا تفاوضيا وشرعيا لا يتناسب مع كونه قوة متهمة بجرائم حرب.

وخلص رشوان إلى أن بعض القوى الإقليمية ترى في بقاء الدعم السريع فاعلا مستقلا "ضمانة لمصالحها الاقتصادية والأمنية"، سواء المتعلقة بالذهب أو بالتحكم في مسارات النفوذ على البحر الأحمر والعمق الأفريقي.

الأخطر، بحسب رشوان، هو أن تقليص المساعدات لا يضغط على القيادات المتحاربة بقدر ما "يضرب المجتمع المدني مباشرة"، ويعزز "اقتصاد الحرب"، حيث تتحول المساعدات الشحيحة إلى أداة ابتزاز تسيطر عليها شبكات مرتبطة بقوى مسلحة.

