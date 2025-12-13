هل يدعم أبو شقة والبدوي فؤاد بدراوي في انتخابات رئاسة الوفد؟

18 حجم الخط

يعقد عدد من قيادات حزب الوفد اليوم، اجتماعا فى أحد الفنادق لمناقشة مصير حزب الوفد الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يضم الاجتماع المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق والدكتور السيد البدوى وعدد آخر من قيادات الحزب.

وبعد إعلان فؤاد بدراوى الترشح على رئاسة حزب الوفد من المتوقع أن يدعم البدوي وأبو شقه بدراوى فى الترشح ضد يمامة والمرشحين الآخرين لإتاحة الفرصة له لترأس أقدم الأحزاب السياسية، وخاصة أنه حفيد فؤاد سراج الدين مؤسس حزب الوفد الحديث.

فؤاد بدراوى: ساترشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد

وقال فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وحفيد فؤاد سراج الدين، إن لديه النية للترشح على رئاسة حزب الوفد، وأنه سيترشح خلال الأيام القادمة.

وأضاف بدراوى لـ"فيتو": "الأهم حاليا هو دعم أعضاء الوفد لى فى الترشح والانتخابات.. عاوزين نعيد الوفد إلى وضعه الطبيعى".

واستكمل بدراوى، حديثه قائلا إن الفترة الماضية هى أصعب مرحلة يمر بها حزب الوفد، مشيرا إلى أنه ليس لديه خلفية عن ترشح المستشار بهاء أبو شقة فى الانتخابات.

وأوضح بدراوى، أن هناك لقاء اليوم مع عدد من قيادات الوفد، لافتا إلى أن اللقاء مجرد تجميع قيادات ورموز الوفد وليس لحسم قرار الترشح من عدمه.

وأضاف أن اللقاء ليس له علاقه بترشح المستشار بهاء أبو شقة لانتخابات رئاسة الحزب من عدمه.

انتخابات حزب الوفد

وفى وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى ٣٠ يناير المقبل.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

ونص القرار على أن لجنة الانتخابات بالحزب تبدأ في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الوفد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

ويشترط أن تُقدَّم الطلبات مرفقة بسيرة ذاتية مختصرة وسداد مبلغ مائة ألف جنيه كتأمين غير قابل للرد.

كما حدد القرار يومي السبت والأحد، 10 و11 يناير 2026، لتلقي الطعون والتظلمات، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الاثنين 12 يناير 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

