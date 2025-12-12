منهم الهضيبي ويمامة وبدراوي، أبرز المرشحين على رئاسة حزب الوفد

18 حجم الخط

تجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد فى الثلاثين من يناير المقبل، وسيتم فتح باب الترشح فى الثالث من يناير لمن يريد التقدم بأوراق ترشحه فى الانتخابات المقبلة.

ومن أبرز المرشحين المحتملين فى الإنتخابات هو الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الحالى والدكتور هانى سرى الدين الذى بدأ العمل مبكرا مع لجان المحافظات ويقول انه يدرس الأمر مع الوفديين.

وأيضا الدكتور ياسر الهضيبى السكرتير العام للوفد الحالى الذى يستطيع حصد الأصوات وأيضا فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وحفيد الباشا فؤاد سراج الدين مؤسس الوفد الحديث، فيما أعلنت مصادر مقربة من المستشار بهاء أبو شقة أيضا أنه يدرس الترشح.

انتخابات حزب الوفد

وفى وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى ٣٠ يناير المقبل.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

ونص القرار على أن لجنة الانتخابات بالحزب تبدأ في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الوفد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

ويشترط أن تُقدَّم الطلبات مرفقة بسيرة ذاتية مختصرة وسداد مبلغ مائة ألف جنيه كتأمين غير قابل للرد.

كما حدد القرار يومي السبت والأحد، 10 و11 يناير 2026، لتلقي الطعون والتظلمات، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الاثنين 12 يناير 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أن القرار يعمل به اعتبارًا من تاريخه، في إطار حرص الحزب على إجراء انتخابات حزب الوفد نزيهة وشفافة تعبر عن تقاليد حزب الوفد الديمقراطية العريقة.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أنه لم يحسم موقفه النهائي من الترشح على رئاسة الحزب، لافتا إلى أنه سيحسم هذا الأمر فى أول يوم من فتح باب تقديم أوراق الترشح.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وأضاف عبد السند يمامه لـ"فيتو": "حتى الآن لم أحسم موقفي من الترشح على رئاسة الحزب وسأحسم الأمر فى بداية الشهر المقبل مع فتح باب الترشح"، مشيرا إلى أن لديه خطة للسيطرة على ديون الحزب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.