رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني: الدولة تولي أهمية كبرى لتطوير التعليم العالي

أكد الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتطوير قطاع التعليم العالي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الجامعة فرع أسيوط، أن التعاون القائم بين الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني وجامعة أسيوط، يسهم في تحسين جودة التعليم، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن فرع الجامعة بأسيوط يعد من أقدم وأكبر فروع الجامعة منذ إنشائه عام 2008.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إن الشراكة مع الجامعة المصري للتعليم الإلكتروني الأهلية تمثل نموذجا ناجحا للتكامل الأكاديمي في خدمة الطلاب، وإعداد كوادر متميزة مؤهلة لسوق العمل وخدمة الوطن.

شراكات علمية تدعم مفهوم التعليم المدمج

وأشار إلى أن الدولة تسير بخطى واثقة نحو بناء نظام تعليمي حديث، يعكس اهتمام القيادة السياسية بإعداد الكوادر البشرية وفق أحدث المعارف والمهارات التكنولوجية، موضحا أن جامعة أسيوط تواكب هذا التوجه من خلال تقديم برامج أكاديمية متطورة، وشراكات علمية تدعم مفهوم التعليم المدمج والتحول الرقمي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية لعبت دورا محوريا في تعزيز فرص التعليم الإلكتروني داخل مصر، باعتباره وسيلة لفتح آفاق جديدة أمام الطلاب محليا وعربيا، مشددا على أن التعليم يظل أحد أبرز أدوار الجامعات في بناء المستقبل وخدمة المجتمع.

شهد الحفل حضور كل من: الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إلى جانب الدكتور جمال عبد الرؤوف بدر، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال تاج عبد الجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور أحمد سعد، رئيس الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط، والدكتور رأفت أحمد، عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور محمد عاشور، الأستاذ بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

