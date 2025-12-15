الإثنين 15 ديسمبر 2025
حوادث

عاطلان متهمان بالشروع في قتل شاب بالمرج: خلافات مالية السبب

أدلى عاطلان متهمان بالشروع في قتل زوج قريبتهما بدائرة قسم شرطة المرج باعترافات تفصيلية امام نيابة المرج.

وقال المتهمان إنه نشبت مشاجرة بينهما وبين المجني عليه بسبب خلافات مالية حول العمل وكونه دائم التعدي على زوجته أيضا فأرادا تأديبه. 

وأضاف المتهمان أنهما تعديا على المجني عليه بسلاح أبيض ثم ضربه آخر بعصا في ساقه وذلك لإحداث عجز به حتى يتمكنا من السيطرة عليه، قائلين “علشان يتعلم الدرس وميكررش افعاله مرة تانية”.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه أنه أصيب بجروح على يد اثنين من أقارب زوجته في مشاجرة نشبت بينهم كما أصيب بكسر في الساق  اليمنى وجرح بالرأس استلزم خياطة 15 غرزة ويحتاج الي فترة علاج تتجاوز الـ 21 يوما.  

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على شخصين بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعديهما بالضرب على أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، ما أسفر عن إصابته.

وبالفحص تبين أن المجني عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أصيب بجروح متفرقة وأكد المجني عليه أن المعتديين هما اثنان من أقارب زوجته، بسبب خلافات عائلية بين الأطراف.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على السلاح الأبيض والعصا المستخدمة في الاعتداء، واعترفا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة الي النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

