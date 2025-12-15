الإثنين 15 ديسمبر 2025
أخبار مصر

برعاية السيسي، الندوة الدولية الثانية لأمانة دور وهيئات الإفتاء في العالم تنطلق اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تنطلق اليوم الإثنين الندوة الدولية الثانية لـ الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور لفيف من الوزراء ورجال الدولة.

 

الفتوى وقضايا الواقع الإنساني

وتعقد الندوة العالمية الثانية للإفتاء يومي 15 و16 ديسمبر الجاري تحت عنوان:  الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة، برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

دور وهيئات الإفتاء في العالم

وتعد هذه الندوة استكمالًا للفعاليات الإفتائية التي نظمتها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم خلال العام الجاري، وتتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإفتاء الذي أقرته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والذي يوافق 15 ديسمبر من كل عام، ليكون مناسبة سنوية تُجدد فيها الأمة عهدها مع العلم والاجتهاد والوعي.

