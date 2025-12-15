الإثنين 15 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

12 مليون جنيه إجمالي إيرادات "الست" منذ بداية عرضه بالسينمات

فيلم الست
فيلم الست
حقق فيلم “الست” بطولة الفنانة منى زكي، منذ بداية طرحه بدور العرض السينمائية  ما يقرب من 12 مليون جنيه. 

إيرادات فيلم الست 

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم الست أمس الأحد 3 ملايين  جنيهًا، ليسجل بداية قوية في شباك التذاكر المصري. 

أبطال فيلم الست 

فيلم "الست" بطولة: منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، محمد فراج، كما يتضمن الفيلم ظهورا خاصا لعدد من الأسماء البارزة، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أمينة خليل. 

فيلم الست 

الفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول أبرز المحطات في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، والشخصيات المؤثرة في مسيرتها الفنية.

رد منى زكي على جدل الفيلم 

وكانت الفنانة  منى زكي قد ردَّت على الجدل الدائر حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش مؤخرا، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرات.

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن أم كلثوم، خاصة أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

