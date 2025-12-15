حنان يوسف والدة ماجد الكدواني في "سنة أولى طلاق"

18 حجم الخط

يبدأ الفنان ماجد الكدواني تصوير أول مشاهده في مسلسل “سنة أولى طلاق” خلال الأسبوع الجاري.

ويتم التصوير بأحد شوارع التجمع الخامس، وتجمعه المشاهد بالفنانة حنان يوسف التي تلعب شخصية والدته ضمن أحداث العمل.

بينما يشارك الفنان يوسف عمر ضمن أحداث مسلسل “سنة أولى طلاق” مع الفنان ماجد الكدواني ويلعب شخصية ابنه، لكنه تربى بعيدا عنه.

ويشارك في بطولة العمل بجانب ماجد الكدواني كل من: يسرا اللوزي، نهى عابدين، عمرو وهبة، ويوسف عمر، جلا هشام وريتال عبد العزيز، والعمل من تأليف شيرين دياب، وإخراج كريم العدل.

مسلسل “سنة أولى طلاق”

ويدور مسلسل “سنة أولى طلاق” في إطار من اللايت كوميدي، الذي يستعرض العديد من المشاكل الاجتماعية بين الأزواج وأسرهم في قالب لايت، ويتم عرضه في 15 حلقة فقط.

ويأتي ذلك بعد أن حقق المنتج أحمد الجنايني نجاحًا مؤخرًا بعد عرض مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.

وتتعاون الكاتبة شيرين دياب مع النجم ماجد الكدواني في السينما من خلال فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، ويشاركها فى التأليف كل من: محمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري ومونتاج أحمد حافظ وديكور أحمد فايز وتصميم الملابس ريم العدل.

ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان واللبنانية رزان جمال وعلى قاسم وماجد الكدواني، والسودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا.

وشارك النجم ماجد الكدواني في بداية العام من خلال مسلسل "موضوع عائلي 3"، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، والفنانة رانيا يوسف.

