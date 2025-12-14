اشتقت له، أغنية مايا دياب الجديدة تشعل الجدل.. هل تتعلق بطليقها؟

18 حجم الخط

أثارت النجمة مايا دياب جدلا واسعا بين الجمهور بسبب أغنيتها الجديدة، حيث صرحت في لقاء تلفزيوني أن الأغنية تعبر عن اشتياق الحبيبين، موضحة: "القصد أني اشتقت كتير".

وعند سؤال المذيعة لمايا دياب: "لمين بتشتاقي؟"، ردّت المطربة: "اشتقت له"، ما ربطه البعض بأنها توجه رسالة غير مباشرة لطليقها السابق رجل الأعمال عباس ناصر.

مايا دياب: الخلط بين الحياة الشخصية والعمل أمر مرفوض

من ناحية أخرى، كانت النجمة اللبنانية ضيفة في رابع حلقات برنامج "On The Road" الذي يقدمه الإعلامي بلال العربي عبر قنوات روتانا وLBC.

وأوضحت مايا دياب أن الخلط بين الحياة الشخصية والعمل أمر مرفوض، مشددة على ضرورة فصل الفنان بين حياته الشخصية ومساره المهني، مؤكدة أن هذا الفصل يضمن الاحترافية ويحافظ على التوازن الإنساني للفنان.

كما تطرقت إلى فلسفتها في الحب والعلاقات، مشيرة إلى أن التوافق بين الشريكين أمر أساسي، قائلة: "يحبون بعضهم البعض، وعقولهم متوافقة على نفس الموجة"، مؤكدة أن التفاهم والانسجام جزء جوهري من أي علاقة ناجحة.

وحول جدولها الفني المزدحم، كشفت مايا أن لديها حفلات في دبي وتركيا ومصر ولبنان وأوروبا، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل ما لديها في كل عرض والاستمتاع بكل لحظة على المسرح.

وأكدت مايا أيضًا أهمية الحفاظ على صورة الفنان أمام الجمهور، مشيرة إلى أن الفنان مُلزَم بتقديم صورة واضحة ومتسقة، قائلة: "نحن مضطرون لإعطائهم صورة معينة وهم موجودون ليشاهدوا منا شيئًا محددًا"، مؤكدة أن الانضباط المهني جزء أساسي من نجاح أي فنان.

واختتم اللقاء بعفوية من مايا دياب، حيث قدّمت للإعلامي بلال العربي الحلوى وكشفت العديد من التفاصيل الحياتية اليومية، ما أضفى على الحلقة أجواء كوميدية وعفوية مليئة بالمرح والصدق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.