لحظات حرية مطلقة، مايا دياب تكشف أسرار العلاقات في حياتها بـ" On The Road"

تحل النجمة اللبنانية مايا دياب ضيفة برابع حلقات برنامج "On The Road" الذي يقدّمه الإعلامي بلال العربي عبر قنوات روتانا وLBC، في حلقة تُعرض مساء غد السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً .

وتحدثت مايا خلال لقائها في البرنامج عن الحرية والاستمتاع باللحظة، مشيرة إلى أن التحرر من الهموم قبل العمل يجعلها أكثر قدرة على الإبداع والتواصل مع جمهورها.

أوضحت النجمة اللبنانية أن الخلط بين الشخصية الخاصة والعمل أمر مرفوض بالنسبة لها، لافتة إلى أن الفنان لا بد أن يفصل تمامًا بين حياته الشخصية ومساره المهني، مؤكدة أن هذا الفصل يضمن له الاحترافية ويتيح له الحفاظ على توازنه الإنساني والشخصي.

كما تطرقت إلى فلسفتها في العلاقات والحب، مشيرة إلى أن التوافق بين الشريكين أساسي، قائلة: "يحبون بعضهم البعض، وعقولهم متوافقة على نفس الموجة"، مؤكدة أن التفاهم والانسجام هما جزء جوهري من أي علاقة ناجحة.

وحول جدولها الفني المزدحم، أشارت مايا خلال الحلقة إلى أن لديها حفلات في دبي وتركيا ومصر ولبنان وأوروبا، مؤكدة أنها تحرص على تقديم أفضل ما لديها في كل عرض والاستمتاع بكل لحظة على المسرح.

وأكدت مايا أيضًا أهمية الحفاظ على صورة الفنان أمام الجمهور، مشيرة إلى أن الفنان مُلزَم بتقديم صورة واضحة ومتسقة، قائلة: "نحن مضطرون لإعطائهم صورة معينة وهم موجودون ليشاهدوا منا شيئًا محددًا"، مؤكدة أن الانضباط المهني جزء أساسي من نجاح أي فنان.

وأختتم اللقاء بعفوية كبيرة من قبل مايا دياب، حيث قدّمت للإعلامي بلال العربي الحلوى وكشفت العديد من التفاصيل الحياتية التي تعودت على مشاركتها في حياتها اليومية، ما أضفى على الحلقة أجواءً كوميدية وعفوية مليئة بالمرح والصدق.

تفاصيل البرنامج

ويأتي البرنامج بفكرة فريدة، حيث يتم إجراء اللقاء داخل سيارة فان فاخرة مجهزة بإضاءة سينمائية، ما يمنح الحوار جوًا عفويًا وحميميًا، ويتيح للفنانين التعبير عن أفكارهم وتجاربهم بطريقة صادقة وطبيعية بعيدًا عن أجواء الاستوديو التقليدية.

