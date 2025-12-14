محمد صبحي يعلق على أزمته مع السائق بفيديو: "كان قاعد بيشرب شاي"

18 حجم الخط

قام الفنان محمد صبحي بنشر فيديو عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله سائقه الخاص وهو يتناول كوب الشاي أثناء واقعة انفعاله عليه.

ونشر صبحي لحظة خروجه من دار الأوبرا، بـ فيديو مأخوذ من كاميرات المراقبة، في خطوة للدفاع عن نفسه وسط الجدل الذي أثير مؤخرا بشأن موقف سائقه.

وكان محمد صبحي قد واجه موجة انتقادات واسعة عقب واقعة انفعاله، إذ اعتبر البعض أن رد فعله كان قاسيًا، بينما دافع آخرون عنه مؤكدين أن التأخير المتكرر قد يسبب ارتباكًا في ارتباطاته الفنية.

فيما علق نجل سائق الفنان محمد صبحي على الفيديو المتداول الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي انفعل فيه صبحي على والده بعد تكريمه على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، فبعد مغادرة الفنان للمسرح التف الجمهور والمصورون حوله فانزعج لتأخر السائق عليه.

طارق الشناوي يعلق على أزمة محمد صبحي

محمد صبحي، أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الفنان محمد صبحي يُعد من كبار الفنانين في الساحة الفنية، مشيرًا إلى مكانته الكبيرة وتاريخه الطويل.

وأضاف أن محمد صبحي مر بفترة صعبة صحيًا، حيث دخل في غيبوبة مرتين ويخضع لأدوية دقيقة، وهو ما قد يؤثر على حالته النفسية وردود أفعاله.

الالتزام والانضباط، محمد صبحي صارم في مسألة المواعيد منذ سنوات

وأوضح طارق الشناوي خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «كل الكلام» الذي يقدمه عمرو حافظ على قناة الشمس، أن محمد صبحي معروف منذ سنوات طويلة بصرامته والتزامه الشديد بالمواعيد، مؤكّدًا أن هذا المبدأ جزء من تكوينه المهني، إذ كان يعاقب الممثلين المتأخرين عن مواعيد العرض، وقد يصل الأمر إلى خصم مبالغ مالية أو عدم الاستعانة بالممثل مرة أخرى إذا تكرر التأخير، وهو ما يوضح صرامته في العمل.

لحظة مؤسفة لسائق محمد صبحي، الجمهور تأثر وشهد حالة إنسانية صعبة

وأشار طارق الشناوي إلى أن المشهد الذي أثار ضجة مؤخرًا وأثار حزن الجمهور كان رؤية رجل كبير السن، تجاوز الستين عامًا، يركض خلف السيارة دفاعًا عن مصدر رزقه. وأضاف أن الكثيرين تعاطفوا مع السائق، لافتًا إلى أن الحالة الصحية التي كان يمر بها صبحي ربما تفسر حدة رد فعله، مؤكدًا أن الفنان أخطأ، لكن يجب النظر إلى الظروف المحيطة بالموقف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.