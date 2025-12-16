في حالة تصويرك رغما عنك وتهديدك، تعرف على إجراءات وخطوات الإبلاغ عنها والعقوبة المقررة

18 حجم الخط

ترصد فيتو لقرائها، إجراءات وخطوات على المواطن اتخاذها في حالة تصويره رغمًا عنه، والعقوبة المقررة على المتهمين بتصوير البعض رغمًا عنهم.

إجراءات البلاغ في حالة تصوير أشخاص رغمًا عنهم.

_بلاغ فوري بالتعدي على الخصوصية.

_ التوجه لأقرب قسم شرطة وتحرير محضر.

- التعدي على الخصوصية وتصوير مواطن دون إذن.

_مع ذكر مكان وزمن الواقعة وإرفاق أي دليل متاح، سواء من هاتف المتهم أو شهادة الشهود.

_فحص هاتف المتهم لإثبات واقعة التصوير.





إجراءات أمنية عقب ورود بلاغ مواطن بتصويره رغمًا عنه

_تُخطر وحدة مباحث الاتصالات لفحص هاتف المتهم فنيًّا.

_ للتأكد من وجود الصور أو مقاطع الفيديو، وما إذا تم نشرها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يترتب عليه جريمة جديدة تحت مسمى ، بث صور بدون موافقة صاحبها.



عقوبة نشر الصور بدون إذن

_ تصوير أي مواطن دون إذنه ونشر صوره جريمة يعاقب عليها القانون، استنادًا إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت.

_تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات أو الكاميرات المستخدمة.



إزاي تتصرف لو حد هددك بصور تم تصويرها رغمًا عنه؟

_يجب أن يأخذ الشاكي معه صورة ضوئية من المحادثات أو الصور التي هُدد بها

سواء كان التهديد عبر تطبيق «فيس بوك» أو «واتس اب».

_ إرفاق هذه الصور على أسطوانة «سي دي» أو فلاشة حتى تستخدم كدليل فني بيد النيابة العامة تمهيداً لتحديد جلسة ونظرها أمام القضاء.



