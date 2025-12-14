لجان الشيوخ تستأنف اجتماعاتها لمناقشة عدد من الاقتراحات

18 حجم الخط

تستأنف لجان مجلس الشيوخ، اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من الملفات المحالة إليها من هيئة مكتب المجلس.

لجنة الصحة تناقش إنشاء مستشفى بمنطقة الطروات

ويتضمن جدول أعمال لجان مجلس الشيوخ، اجتماع لجنة الصحة والسكان غدا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل الله فاروق، بشأن إقامة مستشفى عام تشمل جميع التخصصات العلاجية بمنطقة الطروات بحي طرة في حلوان.

ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وبحضور ممثلي الحكومة.

لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تضع خطة العمل

وتعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، غدا أيضا اجتماعين، الأول لإقرار خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من الأقصر حتى محافظة أسوان

أما الاجتماع الثاني للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، فيناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، بشأن الإسراع في استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش" من محافظة الأقصر حتى محافظة أسوان.

ويشارك في الاجتماع أيضا ممثلي الحكومة من الجهات المعنية للرد على الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الشيوخ.

ضوابط وضع خطة عمل اللجان النوعية

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ألزمت اللجان النوعية بوضع خطة العمل بداية كل دور انعقاد عادي.

تحدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ في بداية كل دور انعقاد عادي الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها

وتنص المادة 60 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.