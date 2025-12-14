الأحد 14 ديسمبر 2025
سياسة

لجان الشيوخ تستأنف اجتماعاتها لمناقشة عدد من الاقتراحات

لجان الشيوخ تستأنف
لجان الشيوخ تستأنف الاجتماعات، فيتو
تستأنف لجان مجلس الشيوخ، اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من الملفات المحالة إليها من هيئة مكتب المجلس.

لجنة الصحة تناقش إنشاء مستشفى بمنطقة الطروات

ويتضمن جدول أعمال لجان مجلس الشيوخ، اجتماع لجنة الصحة والسكان غدا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل الله فاروق، بشأن إقامة مستشفى عام تشمل جميع التخصصات العلاجية بمنطقة الطروات بحي طرة في حلوان.

ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وبحضور ممثلي الحكومة.

لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تضع خطة العمل

وتعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، غدا أيضا اجتماعين، الأول لإقرار خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من الأقصر حتى محافظة أسوان

أما الاجتماع الثاني للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، فيناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، بشأن الإسراع في استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش" من محافظة الأقصر حتى محافظة أسوان.

ويشارك في الاجتماع أيضا ممثلي الحكومة من الجهات المعنية للرد على الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الشيوخ.

ضوابط وضع خطة عمل اللجان النوعية

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ألزمت اللجان النوعية بوضع خطة العمل بداية كل دور انعقاد عادي.

تحدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ في بداية كل دور انعقاد عادي الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها

وتنص المادة 60 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.

 

