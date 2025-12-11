تفاصيل حسم تعديل قانون نقابة المهن الرياضية أمام شباب الشيوخ

18 حجم الخط

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، هذا الأسبوع حسم التعديلات في مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

جاء ذلك في ضوء مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأحاله مجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ، حيث شارك في الاجتماع، المستشار عمرو يسري، مستشار رئيس مجلس الشيوخ.

استبدال المادة المقرر تعديلها بقانون نقابة المهن الرياضية

وحسمت لجنة الشباب والرياضة، تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية، في ضوء المقترح من النائب أحمد دياب، رئيس اللجنة، والخاص بشروط عضوية نقابة المهن الرياضية.

التعديل في شروط عضوية نقابة المهن الرياضية

وجاء اقترح النائب أحمد دياب، بأن يتم استبدال المادة لتكون كالآتي: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بدلا من "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية".

توافق بشأن تعديل شروط عضوية نقابة المهن الرياضية

وبعد المناقشات ومقترحات وزارتي الشباب والرياضة، والتعليم العالي، انتهى إلى أن تكون المادة نصها الآتي: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة بها".

وشهدت المادة جدلًا واسعًا، في ضوء توافق وزارتي الشباب والرياضة، والتعليم العالي على مقترح سابق ناقشته لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وسط تحفظ نقابة المهن الرياضية.

ومن المقرر أن تجهز لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقريرا بشأن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية للعرض على الجلسة العامة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.