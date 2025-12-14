الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سقوط أمطار متوسطة في مناطق شرق وغرب ووسط الإسكندرية (صور)

سقوط أمطار بالإسكندرية،
سقوط أمطار بالإسكندرية، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق شرق وغرب ووسط المحافظة.

موجة الطقس السئ بالأسكندرية
موجة الطقس السيء بالأسكندرية، فيتو

وتتصاعد حدة موجة الطقس السيء مع رياح شديدة وأمطار تتساقط على فترات، مصحوبة بالصقيع.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع أحياء المحافظة، ورفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات فى كافة الميادين لرفع أي تراكمات للمياه.

امطار علي الأسكندرية
أمطار على الإسكندرية، فيتو

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في طقس اليوم، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفي سياق متصل، قام المهندس "سامي قنديل" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة تفقدية شملت قطاع الحملة الميكانيكية والورش وقطاع المعامل المركزية.

 

وخلال الجولة، شهد المهندس "سامي قنديل" اصطفاف السيارات والمعدات، واطّلع على جاهزيتها الفنية في إطار الاستعداد للنوة القادمة، مؤكدًا أهمية الجاهزية التامة وسرعة الاستجابة للتعامل مع أي طوارئ محتملة.

كما تابع أعمال الصيانة الدورية ومستوى استعداد فرق العمل، مشيدًا بجهود العاملين والفنيين في الحفاظ على كفاءة المعدات واستمرارية التشغيل، وموجهًا بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لضمان استقرار منظومة الصرف الصحي في جميع مناطق المحافظة.

وتفقد “قنديل” كذلك المعامل المركزية، حيث اطمأن على دقة نتائج التحاليل وجودة العينات، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الجودة والحرص على تطوير الأداء الفني للعاملين. 

وفي ختام الجولة، شدد رئيس الشركة على ضرورة الاستمرار في رفع معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل، مؤكدًا أن الجهود الحالية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة في الاستعداد الجيد لموسم الأمطار وتطوير مرافق الصرف الصحي لخدمة المواطنين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سامي قنديل الصرف الصحي محافظة الإسكندرية موجة الطقس السئ بالأسكندرية

مواد متعلقة

الريال القطري يسجل 13.07 جنيها للبيع في المركزي المصري بتعاملات اليوم الأحد

استقرار نسبي في سعر الدينار البحريني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الأحد

انطلاق المشروع القومي لأطفال التوحد والإعاقات الذهنية بمركز شباب شبراخيت

الأكثر قراءة

انطلاق منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في الرياض بحضور جوتيريش

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

الصحة: تقديم أكثر من 13.4 مليون خدمة بالدقهلية خلال 4 أشهر

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في شربين بالدقهلية

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

دعاء الصباح لحفظ الأبناء من الضلال والانحراف وحمايتهم من أصدقاء السوء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads