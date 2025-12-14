الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمباراة سيراميكا

18 حجم الخط

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وتلقى النادي الأهلي، الخسارة على يد إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول الجمعة، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية ممن دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.