سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة أمريكية وترامب يعلق (فيديو)

ذكرت وكالات أنباء عالمية أن جامعة براون الأمريكية، أن مسلحا أطلق النار بشكل عشوائي داخل جامعة براون، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل ومصاب، وذلك وفقا لما قالته الشرطة الأمريكية.

من جانبها، أصدرت الجامعة بيانا مقتضبا قالت فيه: "يجري إطلاق نار بالقرب من قسم باروس أند هولي"، مشيرة إلى أن "عناصر شرطتي براون وبروفيدنس موجودون في الموقع"، بالإضافة إلى فرق الإسعاف ودعت الجامعة الطلاب والموظفين إلى الاحتماء تجنبا للإصابة.

🚨BREAKING: MASS SHOOTING AT BROWN UNIVERSITY IN RHODE ISLAND, 20 PEOPLE INJURED 🇺🇸



A masked suspect is IN CUSTODY❗️



No deaths have been reported as of yet. Let's all pray it stays that way and the wounded recover 🙏 pic.twitter.com/dtQVriO2rd — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) December 13, 2025

وفي منشور له على "تروث سوشيال" قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا على الحادث: "لقد أُبلغتُ بحادثة إطلاق النار التي وقعت في جامعة براون بولاية رود آيلاند.. تواجد مكتب التحقيقات الفيدرالي في الموقع".

وقد اهتمت وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالحادث.. حيث نقلت "الأسوشيتد برس" عن مصدر قوله، إن شخصين قتلا على الأقل وأصيب آخرون في حادث إطلاق النار

وذكرت "فرانس برس" نقلا عن مسؤول محلي، أن ثمانية أشخاص أصيبوا في الحادث، مؤكدا مقتل شخصين أيضا

من جانبها، قالت شبكة "فوكس نيوز"، إن مطلق النار أو مطلقي النار في جامعة براون "لا يزالون طلقاء" مع استمرار عمليات البحث والتفتيش الأمني

أما مراسل "سكاي نيوز" في واشنطن فقد أكد أنه تم إخطار الطلاب في الجامعة عبر رسائل عاجلة بوجود إطلاق نار قرب كلية الهندسة، وطلب منهم إغلاق الأبواب، والاحتماء في أماكن آمنة

