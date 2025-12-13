تعليق عمرو أديب على عودة صلاح للمشاركة مع ليفربول

18 حجم الخط

عبر الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بعودة النجم المصري محمد صلاح للمشاركة من جديد مع ناديه ليفربول، وتألقه ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، بعد أسبوع عاصف من الخلافات مع مدربه آرني سلوت.

وكتب عمرو أديب في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: "رجعت فى كلامى انا النهارده احب ابقى محمد صلاح جدا، العودة القوية، ويقول للعالم أجمع أنا فخر العرب، أنا ابن مصر انا ضد الكسر".

نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

وحقق فريق ليفربول، فوزا غاليا على نظيره برايتون، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب “الأنفيلد” ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

أهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

جاء هدف ليفربول الأول عن طريق هوجو إيكيتيكي من تصويبة مميزة بقدمه اليمنى، تحديدًا في الدقيقة 47 من المباراة.

وسجل إيكيتيكي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 60 من رأسية مميزة من صناعة محمد صلاح.

محمد ص لاح

مباراة اليوم هي الظهور الأخير للنجم المصري محمد صلاح مع الريدز قبل الانضمام لمنتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

ترتيب ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، في حين أن برايتون لديه 23 نقطة ويحتل المركز التاسع.





