تأثير عدم هضم سكر اللاكتوز على الجسم، وأطعمة يجب تجنبها؟

عدم تحمل اللاكتوز هو عدم قدرة الجسم على هضم سكر اللاكتوز، وهو السكر الأساسي الموجود في الحليب ومنتجات الألبان، وتحدث هذه الحالة نتيجة نقص في إنزيم اللاكتاز الذي تنتجه الأمعاء الدقيقة، وهو الإنزيم اللازم لهضم اللاكتوز، وعلى الرغم من أن عدم تحمل اللاكتوز ليس خطير، إلا أن أعراضه قد تكون مزعجة.

ما هي أعراض عدم تحمل اللاكتوز؟

تظهر الأعراض عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من اللاكتاز لـهضم اللاكتوز المستهلك، وتشمل أعراض عدم تحمل اللاكتوز: الغثيان، التشنجات، الغازات، الانتفاخ، أو الإسهال، وتظهر هذه الأعراض عادةً في غضون 30 دقيقة إلى ساعتين بعد تناول الحليب أو منتجات الألبان.

تتفاوت حدة الأعراض بناءً على الكمية التي يمكن للشخص تحملها من اللاكتوز، فبعض الأشخاص قد يكونون حساسين لكميات صغيرة جدًا، بينما يمكن لآخرين تناول كميات أكبر قبل أن يشعروا بالأعراض، وقد يؤثر العمر ومعدل الهضم أيضًا على مدى تحمل اللاكتوز، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ما الذي يسبب عدم تحمل اللاكتوز؟

في معظم الحالات، يتطور عدم تحمل اللاكتوز بمرور الوقت نتيجة لإنتاج الجسم كميات أقل من إنزيم اللاكتاز، ومع ذلك، هناك أسباب معروفة ترتبط ببعض الأمراض الهضمية، مثل:

داء كرون.

التهاب القولون التقرحي.

الداء الزلاقي (مرض وراثي يصيب بطانة الأمعاء الدقيقة).

أمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى.

إصابات الأمعاء الدقيقة (نتيجة جراحة أو صدمة).

هذه الحالات قد تقلل من كمية اللاكتاز المتاحة لمعالجة اللاكتوز بشكل صحيح، وفي حال كانت الإصابة ناتجة عن إصابة في الأمعاء الدقيقة، فقد يكون عدم التحمل مؤقتًا وتتحسن الأعراض بعد شفاء الأمعاء.

ويتطور عدم تحمل اللاكتوز لدى معظم الناس مع انخفاض إنتاج الجسم لإنزيم اللاكتاز تدريجيًا، وتتأثر بعض الفئات السكانية بدرجة أكبر من عدم تحمل اللاكتوز، ومنهم: سكان منطقة البحر الأبيض المتوسط، العرب، المكسيكيون، الأمريكيون الأصليون، و90% من الآسيويين.

الأطعمة الغنية باللاكتوز وكيفية التعرف عليها

تشمل الأطعمة الشائعة التي تحتوي على نسبة عالية من اللاكتوز: الحليب والمخفوقات والمشروبات الأخرى التي أساسها الحليب، الكريمة، الآيس كريم والشربات، الجبن، الزبدة، البودينغ، الكاسترد، حساء وكريمات الصلصات، والزبادي، والأطعمة المصنعة بالحليب.

وقد تحتوي أطعمة أخرى على كميات أقل من اللاكتوز، ومنها: المخبوزات، شوكولاتة الحليب، تتبيلات السلطات والصلصات، حبوب الإفطار، البطاطس سريعة التحضير، خلطات الأرز والمعكرونة، اللحوم الباردة، بعض الحلوى، خلطات البان كيك والبسكويت، المارجرين، والعديد من الأطعمة المصنعة.

ولتحديد وجود اللاكتوز في الأطعمة المصنعة، يجب قراءة ملصقات المكونات بعناية، وتشمل المكونات المشتقة من الحليب التي تحتوي على اللاكتوز ما يلي:

مصل اللبن

الكازينات

النوجا

الجبن

المنتجات الثانوية للحليب

المواد الصلبة للحليب الجاف

اللاكتوز

الزبدة

الخثارة

الزبادي

مسحوق الحليب الجاف

اعتمادًا على شدة الأعراض، قد يحتاج الشخص إلى تجنب أو تقليل الأطعمة التي تحتوي على هذه المكونات، وكذلك تجنب المنتجات التي يذكر على الملصق أنها "قد تحتوي على الحليب".

يوجد اللاكتوز أيضًا في حوالي 20% من الأدوية التي تصرف بوصفة طبية، مثل حبوب منع الحمل، وفي حوالي 6% من الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، مثل بعض الأقراص الخاصة بحموضة المعدة والغازات، وعادة ما تؤثر هذه الأدوية فقط على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز الشديد، ويجب استشارة مقدم الرعاية الصحية والسؤال عن محتوى اللاكتوز في الأدوية.

كيف يتم علاج عدم تحمل اللاكتوز؟

يمكن علاج عدم تحمل اللاكتوز بسهولة، والهدف من العلاج هو السيطرة على الأعراض من خلال التغييرات الغذائية.

التحديد التدريجي للمستوى المتحمل: يمكن للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز عادةً تحديد مستوى من الأطعمة المحتوية على اللاكتوز لا يسبب لهم ظهور الأعراض، وذلك عن طريق التجربة.

تناول اللاكتوز مع الوجبات: قد يكون تحمل اللاكتوز أفضل عند تناوله مع أطعمة أخرى.

اختيار منتجات قليلة اللاكتوز: قد يكون بالإمكان تحمل بعض منتجات الألبان التي تحتوي على كميات أقل من اللاكتوز، مثل الجبن القاسي والأجبان المعتقة (مثل الشيدر والبارميزان) والجبن القريش.

استخدام إنزيم اللاكتاز: يتوفر إنزيم اللاكتاز في شكل سائل أو أقراص دون وصفة طبية، ويتم تناوله مع الأطعمة التي تحتوي على اللاكتوز للمساعدة في هضمه وامتصاصه.

الحفاظ على نظام غذائي متوازن

يعد الحليب ومنتجات الألبان مصدر رئيسي للكالسيوم، وهو عنصر ضروري لنمو وإصلاح العظام والأسنان، ولا يحتاج الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز بالضرورة إلى استهلاك الحليب ومنتجات الألبان للحصول على الكالسيوم اللازم، حيث يمكن الحصول عليه من مصادر أخرى.

تشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم التي يمكن الاعتماد عليها: اللوز، الفول المجفف، التوفو، السردين، المحار، الخضروات الورقية الخضراء الداكنة، العصائر المدعمة بالكالسيوم، حليب الصويا واللوز والأرز وجوز الهند المدعم بالكالسيوم، والسلمون المعلب.

