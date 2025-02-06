الخميس 06 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

حسن المستكاوي ضيف عمرو الليثي في واحد من الناس الأحد المقبل

حسن المستكاوي وعمرو
حسن المستكاوي وعمرو الليثي، فيتو

 يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الناقد الرياضى حسن المستكاوي، في حلقة الأحد المقبل من برنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

 

وتتناول الحلقة الحديث العديد من القضايا الرياضية والنقد والإعلام الرياضي، كما يتحدث عن والده الناقد الرياضي الكبير الراحل نجيب المستكاوي، حيث ورث فى جيناته حب الكتابة وعشق النقد منه وعلاقته به وكيف أثر على أفكاره وطموحاته وأحلامه ؟ وهل هو من شجعه خوض طريق النقد الرياضي وهل كان أهلاوي أم زملكاوي؟

 

كما يتحدث المستكاوي عن النجم المصري العالمي محمد صلاح وانجازاته وتعرضه للهجوم في بعض الأحيان وكيف يدعمه الإعلام الرياضي، ورأيه في عرض الهلال السعودى لضم محمد صلاح.

 

كتاب خيال زوج

 

كما يكشف حسن المستكاوي عن تجربته  وتأليف كتاب بعنوان (خيال زوج ) والذي قدم فيه قصصا عن الزواج وطبيعة العلاقة بين الأزواج.

 

 


 

 

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حسن المستكاوي عمرو الليثي برنامج واحد من الناس قناة الحياة

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