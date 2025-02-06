حسن المستكاوي ضيف عمرو الليثي في واحد من الناس الأحد المقبل

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الناقد الرياضى حسن المستكاوي، في حلقة الأحد المقبل من برنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وتتناول الحلقة الحديث العديد من القضايا الرياضية والنقد والإعلام الرياضي، كما يتحدث عن والده الناقد الرياضي الكبير الراحل نجيب المستكاوي، حيث ورث فى جيناته حب الكتابة وعشق النقد منه وعلاقته به وكيف أثر على أفكاره وطموحاته وأحلامه ؟ وهل هو من شجعه خوض طريق النقد الرياضي وهل كان أهلاوي أم زملكاوي؟

كما يتحدث المستكاوي عن النجم المصري العالمي محمد صلاح وانجازاته وتعرضه للهجوم في بعض الأحيان وكيف يدعمه الإعلام الرياضي، ورأيه في عرض الهلال السعودى لضم محمد صلاح.

كتاب خيال زوج

كما يكشف حسن المستكاوي عن تجربته وتأليف كتاب بعنوان (خيال زوج ) والذي قدم فيه قصصا عن الزواج وطبيعة العلاقة بين الأزواج.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.