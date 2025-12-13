السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت

اليورو
اليورو
18 حجم الخط

سعر اليورو، شهد  سعر اليورو أمام  الجنيه  استقرارًا بالبنك المركزي المصري، خلال حركة تعاملات اليوم السبت الموافق 13 ديسمبر 2025، وتستعرض "فيتو" سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

نرشح لك: رسميا، آخر تطورات حركة اليورو مقابل الجنيه في المركزي المصري

سعر اليورو في البنك المركزي 

  • 55.59 جنيه للشراء.
  • 55.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر 

  • 55.59 جنيه للشراء.
  • 55.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر 

  • 55.59 جنيه للشراء.
  • 55.76 جنيه للبيع.
اليورو - فيتو 
اليورو، فيتو 

سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول 

  • 55.59 جنيه للشراء.
  • 55.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصرى

  • 55.59 جنيه للشراء.
  • 55.76 جنيه للبيع.

نرشح لك: سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

  • 55.59 جنيه للشراء.
  • 55.76 جنيه للبيع.

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟ 

اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).  

نرشح لك: سعر اليورو في البنوك المصرية 

اليورو - فيتو 
اليورو، فيتو 

وتستخدم مؤسسات  الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، وتستخدمه دولتا الجبل الأسود وكوسوفو كذلك من جانب واحد أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها، علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.  

اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم 

ويُعدّ اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي بحلول ديسمبر 2019، ونظرا لتداول أكثر من 1.3 تريليون يورو، حظي اليورو بواحدة من أعلى القيم الإجمالية للأوراق النقدية والعملات المعدنية قيد التداوُل في العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك الأهلى المصرى اليورو في بنك الإسكندرية اليورو في البنك الأهلي المصري اليورو أمام الجنيه اليورو اليورو في بنك مصر اليورو مقابل الجنيه سعر اليورو في البنك الأهلي سعر اليورو أمام الجنيه سعر اليورو في البنك سعر اليورو فى البنوك سعر اليورو في البنك المركزي سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر اليورو في بنك قطر سعر اليورو فى بنك كريدى إجريكول سعر اليورو فى بنك مصر البنك المركزى المصرى

مواد متعلقة

استقرار أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم السبت

أسعار سبائك الذهب فى الصاغة اليوم السبت

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم السبت

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت فى مصر

أسعار الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

الاقتصاد المصري أمام لحظة الحقيقة.. المراجعتان الخامسة والسادسة لصندوق النقد ترسم حدود التعافي.. خبراء: اختبار حقيقي لمدى التقدم بملفات الإصلاح الهيكلي.. وفرصة للتحول إلى نموذج إقليمي يحتذى به

أخبار الاقتصاد اليوم: هدوء حذر بحركة تعاملات الذهب.. الفضة تستقر بختام تعاملات الأسبوع.. لجنة مشتركة بين مصر وألبانيا لتوطيد العلاقات الاقتصادية.. جولة ميدانية لوزير المالية بمعرض فود أفريكا

سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

الزواج العرفي وسنينه!

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

سؤال برلماني بشأن واقعة تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية بالقاهرة الجديدة

شعبة المواد الغذائية: زيادة تصل لـ 10 جنيهات في أسعار آيس كريم نستلة

حصيلة أهداف كأس العرب بعد انتهاء دور ربع النهائي

أسعار سبائك الذهب فى الصاغة اليوم السبت

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

تفسير رؤيا المصحف في المنام وعلاقتها برزق واسع ووفرة بالمال

أحمد كريمة: السيدة زينب الكبرى مدفونة بالقاهرة ولا علاقة لها بـ"الصغرى" في سوريا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads