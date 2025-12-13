18 حجم الخط

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة له اليوم السبت: إن الدولة اللبنانية مسؤولة عن السيادة وحماية البلاد

نعيم قاسم: الدولة اللبنانية مسؤولة عن السيادة وحماية البلاد

وأضاف نعيم قاسم: العدوان الإسرائيلي خطر على لبنان ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار أصبحنا في مرحلة جديدة تفرض أداء مختلفا

وتابع: قائد اليونيفيل قال إنه لا يوجد دليل على أن حزب الله يعيد تأهيل نفسه وكل نقاش يعيدنا إلى ما قبل اتفاق وقف النار لا قيمة له

واستطرد: الدولة والجيش مسؤولان عن حماية لبنان والمقاومة تسان ولسنا مستعدين للاستسلام لإسرائيل

وواصل نعيم قاسم حديثه: حصرية السلاح إعدام لقوة لبنان والحرب لن تحقق أهدافها.

وبالأمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي لقصف مدفعي على جنوب البلاد.

خطط عسكرية إسرائيلية جاهزة لضرب حزب الله بعد انتهاء المهلة

ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية، في تقرير لها الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أعد في الأسابيع الأخيرة خططا لهجوم واسع النطاق ضد "حزب الله" إذا فشلت الجهود في نزع سلاحه ضمن المهلة المحددة.



إسرائيل تستعد لحرب مع حزب الله

وجاء في تقرير هيئة البث أن قيادة الجيش الإسرائيلي، بمشاركة القيادة الشمالية ومديريتي الاستخبارات والعمليات، أعدت الخطط تحسبا لانتهاء المهلة التي حددتها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله والمقررة بنهاية عام 2025 (أي نهاية ديسمبر الحالي).

وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، وفقا للتقرير، إن الأمريكيين أُبلغوا بأن إسرائيل ستتولى بنفسها نزع سلاح الحزب إذا لم يتم ذلك فعليا على الأرض، حتى وإن أدى ذلك إلى "أيام من القتال أو تجدده في الشمال".

أزمة سلاح حزب الله

ونقل الأمريكيون هذا التحذير إلى الحكومة اللبنانية، التي ردت بأن العملية معقدة وتتطلب مزيدا من الوقت.

وفي إطار الاستعدادات، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي مؤخرا تدريبات مكثفة في الأجواء الإسرائيلية وفوق البحر المتوسط بمشاركة مقاتلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.