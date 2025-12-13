رئيس جامعة العاصمة يوجه بحل مشكلات الطلاب قبل بدء امتحانات االتيرم الأول

18 حجم الخط

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، أن مصلحة الطلاب تأتي في المقام الأول، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لهم لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة حل أي مشكلات قد تواجه الطلاب قبل دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، بما يضمن عدم وجود معوقات تؤثر على أدائهم، مشددا على دور إدارة التكافل الاجتماعي في تقديم الدعم اللازم للطلاب، وتوفير البنود التي تساعدهم على تجاوز أي صعوبات مادية أو اجتماعية.

إعداد الجداول الامتحانية لطلاب جامعة العاصمة

وناقش رئيس الجامعة مع القيادات إعداد الجداول الامتحانية بما يراعي مصلحة الطلاب ويحقق التوازن بين المواد الدراسية، وضرورة توفير الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية، من تجهيز القاعات وتوفير المراقبين، إلى متابعة الإجراءات الصحية والأمنية لضمان بيئة امتحانية آمنة ومنظمة.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة العاصمة حريصة على أن تكون الامتحانات في مستوى يليق بطلابها، وأن تقدم لهم كل أشكال الدعم الممكنة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية الامتحانية يعكس التزام الجامعة برسالتها التعليمية وخدمة المجتمع.

جامعة العاصمة تستعد لإطلاق منصة "قريبين" للتواصل مع الطلاب

واعلنت جامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقًا) وجامعة حلوان الأهلية وجامعة حلوان التكنولوجية، اليوم، عن استعدادها لإطلاق مبادرة "قريبين" كأول منظومة تواصل موحدة بين الطلاب والإدارة، بتنفيذ كامل من فريق حلوان بلس، وذلك في إطار توجه الجامعات الثلاث نحو تطوير آليات التواصل وخلق قناة مباشرة لاستقبال أفكار الطلاب ومقترحاتهم لدعم عملية التطوير.

واكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، أن المرحلة القادمة تعتمد على إشراك الطلاب بصورة أكبر في عملية البناء والتطوير، واعتبار آرائهم جزءًا أساسيًا من صناعة القرار داخل الجامعات.

وتهدف المبادرة إلى:

خلق قناة تواصل مباشرة ومنظمة بين الطلاب والإدارة.

استقبال الأفكار والمقترحات التطويرية من الطلاب في مختلف التخصصات.

تعزيز المشاركة الطلابية في خطط التطوير داخل الجامعات.

توحيد آلية التواصل بين الجامعات الثلاث ضمن كيان واحد.

بناء ثقافة جديدة قائمة على الشفافية، القرب، والعمل المشترك.

